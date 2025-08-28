Παραιτήθηκε ο Ελληνοαμερικανός γιατρός, Δημήτρης Δασκαλάκης, από τα CDC

Λίγες ώρες μετά την απόλυση της Σούζαν Μονάρεζ από τη θέση της διευθύντριας των CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ), έρχεται η παραίτηση του υψηλόβαθμου στελέχους, Δημήτρη Δασκαλάκη.

Ο Ελληνοαμερικανός γιατρός είχε επεισοδιακή διαμάχη με τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερ Κένεντι Τζούνιορ και γνωστοποίησε την παραίτησή του μέσω των social media.

Στην επιστολή που δημοσιοποίησε στο Χ ο Δημήτρης Δασκαλάκης καταγγέλλει την πίεση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για την κατάρτιση «πολιτικών και εγγράφων που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα».

«Δεν μπορώ να υπηρετήσω σε ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει τα CDC ως ένα εργαλείο για τη δημιουργία πολιτικών και υλικών που δεν αντικατοπτρίζουν την επιστημονική πραγματικότητα και έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν παρά να βελτιώσουν την υγεία του κοινού. Η πρόσφατη αλλαγή στο πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων και παιδιών απειλεί τις ζωές των νεότερων Αμερικανών και των εγκύων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Δασκαλάκης.

«Οι πρόσφατοι πυροβολισμοί στα CDC δεν είναι ο λόγος για τον οποίο παραιτούμαι. Ο παππούς μου, από τον οποίο πήρα το όνομά μου, αντιστάθηκε στις φασιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα και έχασε τη ζωή του. Παραιτούμαι για να κάνω περήφανο αυτόν και την κληρονομιά του. Παραιτούμαι εξαιτίας της δειλίας ενός ηγέτη που δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι τα λόγια ΤΟΥ και των υποτακτικών του επί δεκαετίες δημιούργησαν ένα περιβάλλον όπου μπορεί να εκδηλωθεί βία όπως αυτή», τόνισε ο Δημήτρης Δασκαλάκης.