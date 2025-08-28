Χαμός με δίγαμο άντρα: Η δεύτερη σύζυγος γέννησε στο νοσοκομείο που δούλευε η πρώτη!

Ένας άνδρας στη Σιγκαπούρη βρέθηκε αντιμέτωπος με τον νόμο, όταν αποκαλύφθηκε ο μυστικός του γάμος με δεύτερη γυναίκα – και μάλιστα με τον πιο απρόσμενο τρόπο: τη στιγμή που εκείνη έφερε στον κόσμο το παιδί τους, στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν η πρώτη του σύζυγος.

Ο 49χρονος Ινδός Vaithialingam Muthukumar είχε καταφέρει να κρύψει για περισσότερο από έναν χρόνο ότι ήταν παντρεμένος ξανά, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν ήδη σε γάμο από το 2007. Στη Σιγκαπούρη γνώρισε τη Salmah Bee Abdul Razak, με την οποία διατηρούσε δεσμό. Εκείνη γνώριζε πως ο Muthukumar ήταν παντρεμένος, ωστόσο πίστεψε στην υπόσχεσή του ότι σύντομα θα χωρίσει. Το 2022 παντρεύτηκαν κρυφά, σε μια κίνηση που θύμιζε σενάριο σαπουνόπερας.

Η διπλή ζωή του αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023. Η δεύτερη σύζυγός του γέννησε και ο ίδιος βρέθηκε στη μαιευτική κλινική. Όμως η πρώτη του γυναίκα, που εργαζόταν εκείνη την ημέρα στο ίδιο νοσοκομείο, τον είδε να βγαίνει από τη μαιευτική αίθουσα – μια εικόνα που δεν άφηνε πολλά περιθώρια εξηγήσεων. Ο Muthukumar παραδέχτηκε αμέσως την αλήθεια.

Παρά την αποκάλυψη, χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος μέχρι να μπλεχτεί με τη Δικαιοσύνη. Η ειρωνεία είναι πως δεν ήταν η πρώτη του σύζυγος, αλλά η δεύτερη – η Salmah – που τον κατήγγειλε στην αστυνομία.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών και τριών εβδομάδων, ενώ του επιβλήθηκε και σημαντικό χρηματικό πρόστιμο, καθώς η διγαμία θεωρείται σοβαρό αδίκημα στη Σιγκαπούρη.

Μετά από χρόνια ψεμάτων και διπλής ζωής, ο Muthukumar φαίνεται πως κινδυνεύει να χάσει και τις δύο γυναίκες του – και σίγουρα όχι με τον πιο ένδοξο τρόπο.