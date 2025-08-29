Ρωσία: «Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα προκύψουν μόνο μετά από συμφωνία ειρήνευσης»

Οι εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία δεν μπορούν να αποτελέσουν προϋπόθεση για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά πρέπει να είναι αποτέλεσμα της διευθέτησης του πολέμου, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα.

Το Κίεβο ζητά από τους δυτικούς συμμάχους του δεσμεύσεις ασφάλειας ως προαπαιτούμενο για συμφωνία ειρήνης. Η Μόσχα δεν απορρίπτει την ιδέα εγγυήσεων, αντιδρά όμως στις προσπάθειες διαμόρφωσής τους χωρίς τη δική της συμμετοχή.

Σε ενημέρωση Τύπου την Παρασκευή, η Ζαχάροβα υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα «συμφέροντα ασφάλειας της Ρωσίας». Τόνισε ότι η επίλυση της σύγκρουσης προϋποθέτει αποστρατιωτικοποίηση, «αποναζιστικοποίηση», ουδέτερο και μη πυρηνικό καθεστώς της Ουκρανίας, καθώς και αναγνώριση των «υφιστάμενων εδαφικών πραγματικοτήτων».

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν αποτελούν όρο, αλλά αποτέλεσμα μιας ειρηνικής διευθέτησης που θα εξαλείψει τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης και θα διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ζαχάροβα κατηγόρησε τη Δύση για προτάσεις που, όπως είπε, «οδηγούν μόνο σε αποσταθεροποίηση». «Τα σενάρια του Συλλογικού Δυτικού μπλοκ είναι μονόπλευρα, στοχεύουν ξεκάθαρα στον περιορισμό της Ρωσίας και αυξάνουν τον κίνδυνο εμπλοκής του ΝΑΤΟ σε ένοπλη σύγκρουση μαζί μας», προειδοποίησε.

Το Κίεβο έχει ζητήσει κατά το παρελθόν ένταξη στο ΝΑΤΟ ως εγγύηση ασφαλείας, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν «εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5», που θα υποχρεώνουν τη Συμμαχία να αντιδράσει σε περίπτωση νέας επίθεσης. Σενάρια έχουν επίσης τεθεί για ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία και δημιουργία ζώνης ασφαλείας με δυτικές περιπολίες, κάτι που η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ρωσία και Ουκρανία έχουν πραγματοποιήσει τρεις γύρους διαπραγματεύσεων τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα σημαντικές ανταλλαγές αιχμαλώτων. Αν και δεν έχει σημειωθεί καθοριστική πρόοδος, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ελπίζει σε διευθέτηση έως τα τέλη του 2025, κάνοντας λόγο για «ειρηνευτική πρόταση στο τραπέζι» και συνεχείς επαφές με Μόσχα και Κίεβο.

