Ουκρανία: Συνομιλία του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων με ομολόγους του στον «Συνασπισμό των Προθύμων»
Στόχος η διασφάλιση μίας διαρκούς αλλά και δίκαιης ειρήνης με τη Μόσχα
Συνομιλία με τους ομολόγους του από τις χώρες του «Συνασπισμού των Προθύμων» είχε την Παρασκευή (29/08) ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, για τα βήματα που θα βοηθήσουν να διασφαλισθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στον πόλεμο με τη Ρωσία.
«Οι από κοινού πρακτικές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί, υποστηριζόμενες από πραγματικούς μηχανισμούς πολιτικής και διπλωματικής υποστήριξης από αξιόπιστους εταίρους της Ουκρανίας, είναι ικανές να διασφαλίσουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Ολεξάντρ Σίρσκι.
