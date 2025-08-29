Ουκρανία: Συνομιλία του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων με ομολόγους του στον «Συνασπισμό των Προθύμων»

Φωτ. Αρχείου - Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι μιλά σε βουλευτές του κοινοβουλίου της Ουκρανίας στο Κίεβο, στις 19 Νοεμβρίου 2024.

Συνομιλία με τους ομολόγους του από τις χώρες του «Συνασπισμού των Προθύμων» είχε την Παρασκευή (29/08) ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, για τα βήματα που θα βοηθήσουν να διασφαλισθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Οι από κοινού πρακτικές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί, υποστηριζόμενες από πραγματικούς μηχανισμούς πολιτικής και διπλωματικής υποστήριξης από αξιόπιστους εταίρους της Ουκρανίας, είναι ικανές να διασφαλίσουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Ολεξάντρ Σίρσκι.

