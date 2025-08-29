Λίβερπουλ: Δεσμοφύλακας «πρόδωσε» τη σχέση συναδέλφου του με κρατούμενο - Το πλήρωσε με τη ζωή του

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σοκαριστική εκτέλεση

Λίβερπουλ: Δεσμοφύλακας «πρόδωσε» τη σχέση συναδέλφου του με κρατούμενο - Το πλήρωσε με τη ζωή του
Ένοχος για τη δολοφονία του 33χρονου σωφρονιστικού υπαλλήλου Λένι Σκοτ κρίθηκε ο πρώην κρατούμενος Ηλίας Μόργκαν, 35 ετών, από το Λίβερπουλ. Ο Σκοτ εκτελέστηκε με έξι σφαίρες έξω από γυμναστήριο στο Σκίλμερσντεϊλ τον Φεβρουάριο του 2024, σε μια πράξη εκδίκησης.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2020, όταν ο Σκοτ εντόπισε κινητό τηλέφωνο στο κελί του Μόργκαν, στο οποίο υπήρχαν στοιχεία για παράνομη σχέση του με σωφρονιστική υπάλληλο, τη Σάρα Γουίλιαμς. Παρά τις απειλές και την προσφορά χρημάτων, ο Σκοτ κατήγγειλε το περιστατικό, οδηγώντας σε πειθαρχικές διώξεις. Από τότε, ο Μόργκαν είχε ορκιστεί να «πάρει εκδίκηση».

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο Μόργκαν παρακολούθησε το θύμα και τον πυροβόλησε στο κεφάλι και το σώμα, πριν διαφύγει με ηλεκτρικό ποδήλατο. Συνεργός του, ο 29χρονος Άντονι Κλέαρι, κρίθηκε αθώος για ανθρωποκτονία.

Η Εισαγγελία τόνισε ότι ο Σκοτ ήταν «αφοσιωμένος πατέρας και θαρραλέος υπάλληλος που έκανε το καθήκον του απέναντι στη δημόσια υπηρεσία».

Η καταδίκη του Μόργκαν θεωρείται σημαντική νίκη για την απονομή δικαιοσύνης. Η ποινή του θα ανακοινωθεί την Τρίτη.

