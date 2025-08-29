Ισραήλ: Νέο φρικιαστικό βίντεο από την επίθεση της Χαμάς - Εκτέλεσαν πατέρα μπροστά στα παιδιά του

Ένα νέο βίντεο που αποτυπώνει τη βαναυσότητα της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, καταγράφοντας την εκτέλεση ενός πατέρα μπροστά στα μάτια των έντρομων παιδιών του έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές του Ισραήλ.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, την ώρα που εξελίσσεται η επίθεση, ο Γκιλ Ταάσα προσπαθεί να κρύψει τα δυο του παιδιά τα οποία είναι όπως κι εκείνος μόνο με τα εσώρουχά τους καθώς ήταν στο σπίτι του εντελώς ανυποψίαστοι. Οι εκτελεστές όμως καραδοκούν και στην μικρή αποθήκη που μπαίνει για να τα προστατεύσει τρέχοντας έντρομος έξω από το σπίτι εκείνοι ρίχνουν μια χειροβομβίδα και τον σκοτώνουν.

Στη συνέχεια βγάζουν τα παιδιά τα οποία είναι τραυματισμένα και μέσα στα αίματα και τα οδηγούν πίσω στο σπίτι. Η απάθειά τους είναι τέτοια που οι εκτελεστές δεν δίνουν σημασία στα κλάματα και τις φωνές των μικρών αγοριών που κλαίνε και ζητάνε τον πατέρα και την μητέρα τους και ανοίγουν το ψυγείο για να δροσιστούν. Μάλιστα περιπαικτικά ο εκτελεστής της Χαμάς ρωτάει τα παιδιά αν θέλουν χυμό ή κρασί. Το ένα αγόρι είναι σε απελπισία και φωνάζει ότι θέλει να πεθάνει και καλεί σε βοήθεια και ρωτάει τον αδερφό του που είναι πολύ τραυματισμένος αν έχει χάσει την όρασή του.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες!

Nuevas imágenes del 7-O: miembros de Hamas asesinando a Gil Ta'assa frente a sus hijos, en el sur de Israel.

No olvides cómo empezó esta guerra.https://t.co/6I8u1ECQrG — ??Spain4Israel?? עם ישראל חי (@Spain4Israel) August 29, 2025

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, 1.195 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της Χαμάς. 736 ισραηλινοί πολίτες (συμπεριλαμβανομένων 38 παιδιών), 79 ξένοι υπήκοοι και 379 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. 364 άμαχοι σκοτώθηκαν και πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν ενώ παρακολουθούσαν το μουσικό φεστιβάλ Nova.

Διαβάστε επίσης