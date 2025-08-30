ΗΠΑ: Ενέκριναν την πώληση Patriot στην Ουκρανία

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση εξοπλισμού για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην Ουκρανία. Η αξία της συμφωνίας υπολογίζεται στα 179,1 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο την Παρασκευή.

Οι ανάδοχοι της σύμβασης

Κύριοι ανάδοχοι του προγράμματος θα είναι οι RTX Corp και Lockheed Martin, δύο από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Η εμπλοκή τους επιβεβαιώνει την πρόθεση της Ουάσινγκτον να διατηρήσει υψηλά επίπεδα τεχνολογικής υποστήριξης προς το Κίεβο.

Στρατηγική σημασία για την Ουκρανία

Η προμήθεια νέου εξοπλισμού Patriot έρχεται σε μια περίοδο που η Ουκρανία δίνει έμφαση στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones συνεχίζονται με αμείωτη ένταση

