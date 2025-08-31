Χαμάς: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού της ηγέτη Σινουάρ

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της οργάνωσης και εκ των εγκεφάλων της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ

Χαμάς: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού της ηγέτη Σινουάρ
ΚΟΣΜΟΣ
Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς επιβεβαίωσε χθες Σάββατο τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, του στρατιωτικού ηγέτη της στη Γάζα, λίγους μήνες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή τον Μάιο.

Η Χαμάς δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αλλά συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του μαζί με εκείνες άλλων ηγετών του κινήματος που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες».

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της οργάνωσης και εκ των εγκεφάλων της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού τον Οκτώβριο του 2024.

Η επιβεβαίωση του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ αφήνει τον στενό συνεργάτη του, τον Αΐζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ – ο οποίος ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας – επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας του ισλαμιστικού κινήματος σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα.

