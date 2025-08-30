Μητέρα ομήρου της Χαμάς: «Αν ο γιος μου γυρίσει σε σακούλα, θα μηνύσω τον Νετανιάχου για φόνο»

Η Εϊνάβ Ζανγκαουκέρ, μητέρα του ομήρου της Χαμάς Μάταν Ζανγκαούκερ, προειδοποίησε την Κυριακή ότι σε περίπτωση που ο γιος της σκοτωθεί στη Γάζα, θα θεωρήσει προσωπικά υπεύθυνο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και θα επιδιώξει να του απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης.

Μιλώντας έξω από τα κεντρικά γραφεία των IDF στο Τελ Αβίβ, λίγο πριν από συγκέντρωση υπέρ των ομήρων, η Ζανγκαουκέρ αντέδρασε οργισμένα σε δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου ασφαλείας, ο οποίος υποστήριξε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι αρκετοί όμηροι θα μπορούσαν ήδη να έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, εάν η κυβέρνηση είχε αποδεχτεί προηγούμενη συμφωνία ανταλλαγής.

«Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα ψέματα του Νετανιάχου», τόνισε η ίδια, υπογραμμίζοντας: «Αν ο Μάταν επιστρέψει μέσα σε σάκο πτώματος, δεν θα πληρώσουμε μόνο εγώ και ο γιος μου το τίμημα. Θα φροντίσω προσωπικά να οδηγηθεί σε δίκη για φόνο εκ προμελέτης».

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει ή ακόμη και να διακόψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη βόρεια Γάζα, ενόψει μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης.