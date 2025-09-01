Ο Ερντογάν ονειρεύεται κατακτήσεις «από το Ματζικέρτ έως τη μεγάλη επίθεση του 1922»

Μάχες, εισβολές και κατακτήσεις ονειρεύεται ακόμα ο Ερντογάν. Σε ομιλία του, ανέδειξε τη... σημασία της 30ής Αυγούστου ως ημέρας-ορόσημο για την Τουρκία, δηλώνοντας ότι «η πορεία μας προς τη νίκη ξεκίνησε το 1071, ενισχύθηκε το 1922 και θα συνεχιστεί για πάντα». Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε πως «θα εργαστούμε αδιάκοπα ώστε ο αιώνας αυτός να γίνει ο αιώνας της Τουρκίας».

Όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στις μάχες που έχουν συνδεθεί με τον Αύγουστο: «Από το Βελιγράδι έως το Μοχάτς και από το Τσάλντιραν έως το Οτλούκμπελι, από το Ματζικέρτ έως τη μεγάλη επίθεση του 1922, ο μήνας αυτός είναι γεμάτος από νίκες που σημάδεψαν την ιστορία μας».

«Ο Αύγουστος είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς μήνες της εθνικής μας διαδρομής, γεμάτος δόξα και τιμή», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η νίκη της 30ής Αυγούστου «ακύρωσε τις ιμπεριαλιστικές βλέψεις και σφράγισε οριστικά την παρουσία μας σε αυτά τα εδάφη».

Κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε: «Θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας με πίστη και αποφασιστικότητα, μέχρι να καταστήσουμε τον αιώνα μας, αιώνα της Τουρκίας. Ο Θεός να σας ευλογεί».