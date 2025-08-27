«Ατσάλινος Θόλος»: Ο Ερντογάν εγκαινίασε συστήματα αεράμυνας και εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στον “Ατσάλινο Θόλο”, την έναρξη λειτουργίας των 14 εγκαταστάσεων της Aselsan και τη θεμελίωση της Τεχνολογικής Βάσης του “Ογούλμπεϊ”

Newsbomb

«Ατσάλινος Θόλος»: Ο Ερντογάν εγκαινίασε συστήματα αεράμυνας και εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην τελετή παράδοσης στις ένοπλες δυνάμεις στοιχείων του τουρκικής κατασκευής συστήματος αεράμυνας «Ατσάλινου Θόλου», καθώς και των εγκαινίων και της θεμελίωσης νέων εγκαταστάσεων της τουρκικής βιομηχανίας αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων Aselsan συμμετείχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Aselsan δεν είναι απλώς μια εταιρεία. Είναι ταυτόχρονα και το σύμβολο ενός δύσκολου αλλά και επικού ταξιδιού που άφησε βαθιά σημάδια στη μνήμη ενός λαού» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι πριν από 50 χρόνια ακριβώς, μετά την εισβολή στην Κύπρο το 1974, οι πικρές εμπειρίες έδωσαν στην Τουρκία ένα πολύ μεγάλο μάθημα. «Εκείνη την ημέρα είδαμε το πόσο βαρύ τίμημα πλήρωσε ένας λαός που δεν μπορούσε να παράξει τα δικά του όπλα και το δικό του σύστημα επικοινωνιών. Εκείνη ακριβώς την ημέρα, άναψε μια σπίθα στη συνείδηση του λαού μας και αυτή η σπίθα μετατράπηκε σε μια τεράστια φλόγα με την ίδρυση της Aselsan το 1975» συμπλήρωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

68af327b385c94f3cd09afca.jpg

«Σήμερα κάνουμε μαζί τρεις σημαντικά βήματα που θα ενισχύσουν την αμυντική μας βιομηχανία. Το πρώτο είναι ο “Ατσάλινος Θόλος”, το δεύτερο η έναρξη λειτουργίας των 14 εγκαταστάσεων της Aselsan και η τρίτη είναι η θεμελίωση της Τεχνολογικής Βάσης του “Ογούλμπεϊ”» δήλωσε.

Αναφερόμενος στον «Ατσάλινο Θόλο» ο πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε: «Προσθέτουμε 47 οχήματα του συστήματος «Ουράνιος Θόλος» στον στρατό μας. Κανένα κράτος που δεν μπορεί να αναπτύξει το δικό του ραντάρ και σύστημα αεροπορικής άμυνας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με σιγουριά τις τρέχουσες προκλήσεις ασφαλείας, ειδικά στην περιοχή μας. Η διαφορά μεταξύ τού να είσαι στο τραπέζι και τού να είσαι στο μενού καθορίζεται από την ισχύ πυρός. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, παρά τα εμπόδια, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Η πιο απτή απόδειξη του αγώνα που δίνουμε είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα».

68af327c385c94f3cd09afde.jpg

«Όχι μόνο η ASELSAN, αλλά και οι άλλες εταιρείες μας έχουν να επιδείξουν πολλά επιτυχημένα έργα που μας κάνουν πραγματικά υπερήφανους. Διασφαλίζουμε έναν μεγάλο οικονομικό πόρο να παραμείνει στη χώρα μας που διαφορετικά θα πήγαινε στο εξωτερικό. Πέρυσι πραγματοποιήσαμε εξαγωγές που ξεπέρασαν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια στον κλάδο. Φέτος επίσης τα πάμε πολύ καλά. Βλέποντας τη δυναμική που έχουμε αποκτήσει, πιστεύω ότι θα φτάσουμε τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες ανακαλύπτουν εκ νέου τη σημασία της αμυντικής βιομηχανίας. Όσοι θεωρούν την αμυντική βιομηχανία χαμένη επένδυση, αναρωτιούνται τώρα πώς θα γίνουν ανταγωνιστικοί. Εμείς, από την άλλη. […] Καταγράφονται ελπιδοφόρες εξελίξεις στην Τουρκία και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δυνατότητες που πριν από 50 χρόνια ήταν αδιανόητες, σήμερα γίνονται πραγματικότητα από τους μηχανικούς, τους εργάτες και τα δικά μας παιδιά. Η Aselsan θα είναι ένας από τους οργανισμούς που θα συμβάλουν περισσότερο σε αυτή την πορεία» κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:32ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Αναστασάκης - Συγκινεί ο αδελφός του 15 χρόνια μετά τον θάνατό του: «Έβλεπε τα Mirage πάνω από τον Κούλε και αποφάσισε να γίνει πιλότος»

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: «Πάγωσε» Ιταλός τουρίστας όταν τον σταμάτησε για έλεγχο ένας θρύλος της F1 – Δείτε βίντεο

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης, 20 τραυματίες

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο εκπληκτικός Καραλής με 6 μέτρα, κακή βραδιά για τον Τεντόγλου!

20:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ατσάλινος Θόλος»: Ο Ερντογάν εγκαινίασε συστήματα αεράμυνας και εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία - Δεκάδες Ρώσοι δεν μπορούν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Λετονία - Τουρκία 73-93: Διέλυσε την οικοδέσποινα με τρομερό Όσμαν

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετούνται απινιδωτές σε μετρό και ταξί – Η εγκατάσταση ξεκινά άμεσα

19:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο Καραλής, πέρασε ξανά τα 6 μέτρα - Βίντεο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Η ΕΕ διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει γεωπολιτικά ασήμαντη

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Συνελήφθη 24χρονος για κλοπές και βία κατά αστυνομικών

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

19:11LIFESTYLE

Σπύρος Μαρτίκας: Στην Πάρο με εντυπωσιακή συνοδό

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Σπίρτα και 6 αναπτήρες βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του πυρομανούς – Αντιμέτωπος με κακούργημα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία με λεωφορείο στην Καμπούλ - Τουλάχιστον 25 νεκροί και 27 τραυματίες

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Οριστική η συμφωνία με την Μπόκα για τον Ταμπόρδα» - Τα δεδομένα του deal

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένος επί 50 χρόνια καρχαρίας εντοπίστηκε στις ακτές της Νέας Γουινέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης, 20 τραυματίες

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: «Πάγωσε» Ιταλός τουρίστας όταν τον σταμάτησε για έλεγχο ένας θρύλος της F1 – Δείτε βίντεο

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αυστρία με κρατούμενο: Ζυγίζει 300 κιλά και επιβαρύνει τους φορολογούμενους 10 φορές παραπάνω!

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο εκπληκτικός Καραλής με 6 μέτρα, κακή βραδιά για τον Τεντόγλου!

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγός του

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία με λεωφορείο στην Καμπούλ - Τουλάχιστον 25 νεκροί και 27 τραυματίες

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία - Δεκάδες Ρώσοι δεν μπορούν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ

13:18ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία στην Ελλάδα για τα αυγά: Ανιχνεύθηκαν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Αναστασάκης - Συγκινεί ο αδελφός του 15 χρόνια μετά τον θάνατό του: «Έβλεπε τα Mirage πάνω από τον Κούλε και αποφάσισε να γίνει πιλότος»

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ