«Ατσάλινος Θόλος»: Ο Ερντογάν εγκαινίασε συστήματα αεράμυνας και εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας

Στην τελετή παράδοσης στις ένοπλες δυνάμεις στοιχείων του τουρκικής κατασκευής συστήματος αεράμυνας «Ατσάλινου Θόλου», καθώς και των εγκαινίων και της θεμελίωσης νέων εγκαταστάσεων της τουρκικής βιομηχανίας αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων Aselsan συμμετείχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Aselsan δεν είναι απλώς μια εταιρεία. Είναι ταυτόχρονα και το σύμβολο ενός δύσκολου αλλά και επικού ταξιδιού που άφησε βαθιά σημάδια στη μνήμη ενός λαού» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι πριν από 50 χρόνια ακριβώς, μετά την εισβολή στην Κύπρο το 1974, οι πικρές εμπειρίες έδωσαν στην Τουρκία ένα πολύ μεγάλο μάθημα. «Εκείνη την ημέρα είδαμε το πόσο βαρύ τίμημα πλήρωσε ένας λαός που δεν μπορούσε να παράξει τα δικά του όπλα και το δικό του σύστημα επικοινωνιών. Εκείνη ακριβώς την ημέρα, άναψε μια σπίθα στη συνείδηση του λαού μας και αυτή η σπίθα μετατράπηκε σε μια τεράστια φλόγα με την ίδρυση της Aselsan το 1975» συμπλήρωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

«Σήμερα κάνουμε μαζί τρεις σημαντικά βήματα που θα ενισχύσουν την αμυντική μας βιομηχανία. Το πρώτο είναι ο “Ατσάλινος Θόλος”, το δεύτερο η έναρξη λειτουργίας των 14 εγκαταστάσεων της Aselsan και η τρίτη είναι η θεμελίωση της Τεχνολογικής Βάσης του “Ογούλμπεϊ”» δήλωσε.

Αναφερόμενος στον «Ατσάλινο Θόλο» ο πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε: «Προσθέτουμε 47 οχήματα του συστήματος «Ουράνιος Θόλος» στον στρατό μας. Κανένα κράτος που δεν μπορεί να αναπτύξει το δικό του ραντάρ και σύστημα αεροπορικής άμυνας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με σιγουριά τις τρέχουσες προκλήσεις ασφαλείας, ειδικά στην περιοχή μας. Η διαφορά μεταξύ τού να είσαι στο τραπέζι και τού να είσαι στο μενού καθορίζεται από την ισχύ πυρός. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, παρά τα εμπόδια, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Η πιο απτή απόδειξη του αγώνα που δίνουμε είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα».

«Όχι μόνο η ASELSAN, αλλά και οι άλλες εταιρείες μας έχουν να επιδείξουν πολλά επιτυχημένα έργα που μας κάνουν πραγματικά υπερήφανους. Διασφαλίζουμε έναν μεγάλο οικονομικό πόρο να παραμείνει στη χώρα μας που διαφορετικά θα πήγαινε στο εξωτερικό. Πέρυσι πραγματοποιήσαμε εξαγωγές που ξεπέρασαν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια στον κλάδο. Φέτος επίσης τα πάμε πολύ καλά. Βλέποντας τη δυναμική που έχουμε αποκτήσει, πιστεύω ότι θα φτάσουμε τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες ανακαλύπτουν εκ νέου τη σημασία της αμυντικής βιομηχανίας. Όσοι θεωρούν την αμυντική βιομηχανία χαμένη επένδυση, αναρωτιούνται τώρα πώς θα γίνουν ανταγωνιστικοί. Εμείς, από την άλλη. […] Καταγράφονται ελπιδοφόρες εξελίξεις στην Τουρκία και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δυνατότητες που πριν από 50 χρόνια ήταν αδιανόητες, σήμερα γίνονται πραγματικότητα από τους μηχανικούς, τους εργάτες και τα δικά μας παιδιά. Η Aselsan θα είναι ένας από τους οργανισμούς που θα συμβάλουν περισσότερο σε αυτή την πορεία» κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.

