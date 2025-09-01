Κίνα: Παντρεμένος άνδρας θέλει να μηνύσει φαρμακείο επειδή… αποκάλυψε την εξωσυζυγική σχέση του
Ένας παντρεμένος στην Κίνα κατηγορεί φαρμακείο ότι «διέλυσε τον γάμο του» όταν αποκάλυψε στη γυναίκα του πως αγόρασε αντισυλληπτικά
Ένα απίστευτο σκάνδαλο στην Κίνα έχει προκαλέσει σάλο στα social media, με έναν παντρεμένο άνδρα να απειλεί να μηνύσει γνωστή αλυσίδα φαρμακείων, επειδή –όπως ισχυρίζεται– αποκάλυψε στη σύζυγό του την εξωσυζυγική του σχέση.
