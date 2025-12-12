Μάλτα: Δεκάδες μετανάστες από την Αφρική μεταφέρθηκαν στη χώρα - Ανετράπη το σκάφος που επέβαιναν

Περίπου 60 μετανάστες από την Αφρική μεταφέρθηκαν την Παρασκευή (12/12) στη Μάλτα μετά την ανατροπή του σκάφους που τους μετέφερε κοντά στο νησί, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες που έχουν φθάσει εκεί τα τελευταία χρόνια.

Η ομάδα διασώθηκε από σκάφη των ενόπλων δυνάμεων της Μάλτας και έφθασε στην Μπουγκίμπα, 10 μίλια βόρεια της Βαλέτας. Κόσμος, αρκετά ασθενοφόρα και μεγάλη αστυνομική δύναμη ήταν στο σημείο. Μετανάστες ήταν τυλιγμένοι με κουβέρτες. Ορισμένοι απομακρύνθηκαν με φορεία. Διασώστες είπαν ότι η κατάσταση ενός από τους μετανάστες είναι σοβαρή.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ένας εξ αυτών πέθανε, ένω έξι άτομα νοσηλεύονται.

Οι αφίξεις μεταναστών με μικρά σκάφη στη Μάλτα είναι σχετικά σπάνιες, με μόλις λίγο πάνω από 200 να έχουν φθάσει εκεί το 2024 σε σύγκριση με περισσότερους από 2.000 το 2020. Οι περισσότεροι αναχωρούν από τη Λιβύη με προορισμό την Ιταλία.

