ΣΦΕΕ: «Σημαντικό βήμα, αλλά όχι αρκετό για την καινοτομία» - Νέο πλαίσιο για το φάρμακο στην Ευρώπη

Θετική η μείωση των χρονοδιαγραμμάτων στις εγκριτικές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), ανεπαρκής όμως η διατήρηση στα οκτώ χρόνια της κανονιστικής προστασίας δεδομένων για τα νέα φάρμακα: Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) εκφράζει την ανησυχία, ότι η Ευρώπη δεν θα καταφέρει να ανακτήσει τη χαμένη της ανταγωνιστικότητα, παρά την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας.

«Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας αποτελεί ορόσημο για την φαρμακοβιομηχανία, καθώς διαμορφώνει το πλαίσιο που θα επηρεάσει την υγεία, την οικονομική ασφάλεια και την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, το τελικό κείμενο δεν κατορθώνει να θέσει τα θεμέλια για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη στον τομέα της παγκόσμιας φαρμακευτικής καινοτομία» τονίζει ο ΣΦΕΕ σε σχετική ανακοίνωση.

«Παρά τις ενδείξεις ότι η ΕΕ αναγνωρίζει τον ρόλο της φαρμακοβιομηχανίας ως βασικού μοχλού ανταγωνιστικότητας, οι παρεμβάσεις που υιοθετήθηκαν δεν επαρκούν για την προσέλκυση επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη. Η διατήρηση των οκτώ ετών κανονιστικής προστασίας δεδομένων, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη χάνει σταθερά έδαφος έναντι άλλων παγκόσμιων κέντρων καινοτομίας, δεν επαρκεί για να αναστρέψει αυτήν την πορεία. Την ίδια στιγμή, θετικές πρωτοβουλίες όπως η μείωση των χρονοδιαγραμμάτων του EMA, αποτελούν βήματα προς ένα πιο σύγχρονο και ευέλικτο ρυθμιστικό περιβάλλον» προσθέτει ο Σύνδεσμος.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ, Μιχάλης Χειμώνας, σχολιάζοντας τα νέα δεδομένα, υποστηρίζει ότι «η μεταρρύθμιση στερείται της αναγκαίας φιλοδοξίας για την ουσιαστική ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Μέσα σε δύο δεκαετίες, η Ευρώπη έχει απωλέσει το ένα τέταρτο του παγκόσμιου μεριδίου επενδύσεών της, ενώ το ποσοστό των κλινικών δοκιμών έχει μειωθεί στο μισό. Για να μπορέσει η Ευρώπη αλλά και η χώρα μας να παραμείνει ανταγωνιστική, απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις στην καινοτομία, ενίσχυση της πνευματικής ιδιοκτησίας και επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης νέων φαρμάκων».

