Συγγενής ηγέτη της Χαμάς αγόρασε σπίτι στο Ισραήλ - Σοκαρισμένος ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας

Σπίτι στο Ισραήλ αγόρασε ένας συγγενής του Ισμαήλ Χανίγια, του πρώην ηγέτη της Χαμάς, προκαλώντας τη σοκαρισμένη αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ τη Δευτέρα (01/09).

«Κι εγώ σοκαρίστηκα όταν το έμαθα. Πρόκειται για μια οικογένεια τρομοκρατών, πολλών τρομοκρατών. Καταραμένοι άνθρωποι. Σίγουρα δεν είναι καλά νέα», δήλωσε ο Μπεν-Γβίρ σε μια ανακοίνωση, εξηγώντας παράλληλα ότι η κατάσταση αυτή δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η αστυνομία δεν καθορίζει τη δημογραφική σύνθεση ενός οικισμού· αυτό είναι αρμοδιότητα του προέδρου του συμβουλίου. Η αστυνομία δεν έχει την εξουσία να διαχειρίζεται δημογραφικά ζητήματα στους οικισμούς».

Εάν υπάρξει παραβίαση του νόμου, η αστυνομία θα την αντιμετωπίσει με μηδενική ανοχή.

Η παρουσία των Χανίγια στο Ισραήλ

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος συγγενής του Χανίγια κατάφερε να ζήσει στο Ισραήλ, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Το 2024, η Σαμπάχ Αμπέντ αλ-Σαλάμ Χανίγια, αδελφή του Ισμαήλ, συνελήφθη έπειτα από κατηγορία για ταύτιση με τρομοκρατική οργάνωση και υποκίνηση. Κατά τη διάρκεια μιας κοινής επιχείρησης της ισραηλινής αστυνομίας και της Σιν Μπετ, το σπίτι της δέχτηκε έφοδο με την υποψία ότι διατηρούσε δεσμούς με μέλη της Χαμάς, συμμεριζόταν τις απόψεις της οργάνωσης και υποκίνησε βία.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν έγγραφα, εξοπλισμός μέσων ενημέρωσης, τηλέφωνα και άλλο υλικό, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία που την συνέδεαν με σοβαρά αδικήματα κατά της ασφάλειας. Στο σπίτι της βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες χιλιάδες σέκελ σε μετρητά.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Εισαγγελία υπέβαλε κατηγορητήριο εναντίον της στο Πρωτοδικείο του Μπερ Σέβα, κατηγορώντας την για ταύτιση με τρομοκρατική οργάνωση και υποκίνηση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Σαμπάχ Χανίγια έστειλε μηνύματα WhatsApp σε δεκάδες επαφές, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού της, επαινώντας, υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας τις ενέργειες της Χαμάς στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, μόλις δύο ημέρες μετά, στις 9 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης