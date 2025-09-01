Βέλγιο: Γιατρός ανέγραψε «Εβραία» στα ιατρικά προβλήματα 9χρονης ασθενούς

Ένας ακτινολόγος έγραψε «Εβραία» στην ενότητα «ιατρικά προβλήματα» της ιατρικής έκθεσης μιας 9χρονης ασθενούς σε τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου στο Βέλγιο.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά όταν μια λογοκριμένη έκδοση της επιστολής κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή (31/08).

Ο ακτινολόγος του νοσοκομείου AZ Zeno Campus Knokke-Heist συμπλήρωσε την αναφορά για την ασθενή που παρουσίαζε «πόνο στον αριστερό πήχη» του χεριού της.

Κάτω από την ενότητα «τρέχον πρόβλημα», ο ακτινολόγος έγραψε «Πόνος στον αριστερό πήχη, έπεσε από κατασκευή αναρρίχησης στο έδαφος, ένας άνδρας έπεσε πάνω της» και στη συνέχεια «Εβραία (Ισραηλινή)».

Ce salop est en Belgique ! pic.twitter.com/iE1svZczSN — Poppée .. Soutien S.P.A❤️. ???‍⬛?יהוה?️ (@penylena75) August 31, 2025

Βεβαρυμένο το διαδικτυακό προφίλ του

Οι χρήστες των social media έσπευσαν να επισημάνουν ότι η αναγραφή της λέξης «Εβραίος (Ισραηλινός)» κάτω από τα ιατρικά προβλήματα θυμίζει τις πρακτικές της δεκαετίας του 1930 στην Ευρώπη πριν από το Ολοκαύτωμα, υπονοώντας ότι η εβραϊκή ταυτότητα του ασθενούς αποτελεί «πρόβλημα».

Ο χρήστης X/Twitter SwordofSaolomon, ο οποίος διεξάγει έρευνες ανοιχτού κώδικα για αντισημιτικά άτομα, ανακάλυψε ότι ο συγκεκριμένος ακτινολόγος έχει μοιραστεί αμέτρητες αντισημιτικές και ισλαμιστικές αναρτήσεις στο Facebook του.

Αυτές περιλαμβάνουν μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει Εβραίους ως βαμπίρ που ετοιμάζονται να φάνε ένα μωρό που κοιμάται, καθώς και ένα καρτούν με πολλά μωρά που αποκεφαλίζονται με την άκρη ενός Αστέρα του Δαυίδ.

