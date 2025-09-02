Ινδία: Το μποτιλιάρισμα της χρονιάς - «Κολλημένοι στην κίνηση για... 8 ώρες!

Χιλιάδες κάτοικοι ενός από τα πλουσιότερα προάστια της Ινδίας έμειναν εγκλωβισμένοι στους δρόμους για έξι έως οκτώ ώρες τη Δευτέρα, εξαιτίας κυκλοφοριακής συμφόρησης που προκλήθηκε από έντονες βροχοπτώσεις.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς μια πόλη όπως η Γκουρουγκράμ – γνωστή για τους φουτουριστικούς ουρανοξύστες και τα εκτεταμένα γραφεία πολυεθνικών εταιρειών – μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα υποδομών.

Οι αρχές διαχείρισης καταστροφών του προαστίου, που βρίσκεται στα προάστια της πρωτεύουσας Δελχί, συνέστησαν σε γραφεία, σχολεία και πανεπιστήμια να λειτουργήσουν εξ αποστάσεως την Τρίτη, καθώς προβλέπονται νέες

Καταστροφικές βροχές πλήττουν τη χώρα

Οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει χάος σε πολλές περιοχές της Ινδίας φέτος, με εκατοντάδες θανάτους από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Στη Γκουρουγκράμ, η κυκλοφορία σε έναν από τους κύριους δρόμους έφτασε τα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ένα βίντεο που έγινε viral δείχνει μια ατελείωτη σειρά αυτοκινήτων που φράσσουν τουλάχιστον δώδεκα λωρίδες ενός βασικού αυτοκινητοδρόμου.

«Η Γκουρουγκράμ πνίγεται. Πληρώνεις ακριβό ενοίκιο για να γυρίσεις σπίτι και βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση», έγραψε ένας χρήστης στο X. Άλλοι αστειεύτηκαν ότι θα έπρεπε να κοιμηθούν στο γραφείο ή ότι θα έφταναν πιο γρήγορα με τα πόδια.

Η Γκουρουγκράμ ανήκει στην πολιτεία Χαριάνα, η οποία κυβερνάται από το κόμμα Μπαρτσιαντάγια Τζανάτα (BJP) του πρωθυπουργού Ναρεντρά Μόντι. Οι κάτοικοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι η πολιτεία δεν κατάφερε να βελτιώσει τις υποδομές, παρότι η πόλη φιλοξενεί τα περιφερειακά γραφεία μεγάλων εταιρειών όπως η Google, η Meta, η American Express και η Samsung.

Προβλήματα σε Δελχί και γύρω περιοχές

Παράλληλα, έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για κακοκαιρία στο Δελχί και σε γειτονικές πόλεις. Ο ποταμός Γιαμούνα, που διασχίζει την πόλη, ξεπέρασε το επίπεδο κινδύνου τις τελευταίες μέρες, προκαλώντας πλημμύρες σε χαμηλότερες περιοχές. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους αυτών των περιοχών να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα μέρη.

Η παλιά σιδηροδρομική γέφυρα, που συνδέει τις δύο όχθες του ποταμού, έχει κλείσει λόγω της ανόδου της στάθμης του νερού. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, η πρωθυπουργός του Δελχί, Ρέκα Γκούπτα, διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Έντονες βροχοπτώσεις και θύματα σε όλη την Ινδία

Η Ινδία αντιμετωπίζει τακτικά σοβαρές πλημμύρες κατά τη διάρκεια της περιόδου μουσώνων, που διαρκεί από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Φέτος όμως, οι βροχοπτώσεις έχουν ένταση σημαντικά μεγαλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια.

There is no traffic level study on roads. DLF continues to build, administration continues to look the other way. Why is permission being given to build a mall next to Ambience Mall. The road is already packed. A new DLF office building behind the Oberoi building. How many cars… pic.twitter.com/nxbsQGYCfi — Kapil Chopra (@KapilChopra72) September 1, 2025

Οι βροχές έχουν πλήξει επίσης τις πολιτείες Χιματσάλ Πραντές, Ουταράκχαντ, Παντζάμπ και περιοχές που διοικούνται από την Ινδία στο Κασμίρ. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πλημμύρες στο Παντζάμπ, όπου προβλέπονται νέες βροχοπτώσεις.

Στοιχεία που δημοσίευσε η αρχή διαχείρισης καταστροφών του Χιματσάλ Πραντές δείχνουν ότι 310 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από βροχοπτώσεις – όπως ξαφνικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και τροχαία ατυχήματα – στην πολιτεία από τον Ιούνιο του 2025. Τον προηγούμενο μήνα, τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα χωριό που φιλοξενεί ινδουιστές προσκυνητές στην περιοχή του Κασμίρ.

Στις 5 Αυγούστου, σχεδόν το μισό χωριό Νταράλι, στην πολιτεία Ουταράκχαντ, βυθίστηκε έπειτα από ξαφνική και καταστροφική πλημμύρα.