Iρλανδία: Ανοίγει ο φάκελος δολοφονίας του 10χρονου Μπράιαν, 52 χρόνια μετά το στυγερό έγκλημα

H αστυνομία άνοιξε ξανά το φάκελο της δολοφονίας ενός 10χρονου αγοριού, του οποίου το σώμα βρέθηκε ακρωτηριασμένο και καμένο σε ένα ποτάμι στο Μπέλφαστ πριν από 52 χρόνια. Ο μαθητής Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ εξαφανίστηκε από το πάρκο Ορμό την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου του 1973 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του για το δείπνο. Η σορός του ανακαλύφθηκε στον ποταμό Λάγκαν σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα, κοντά στη Λέσχη Σκαφών του Μπέλφαστ.

Ο Mπράιαν έφυγε από το σπίτι του στην οδό Well στο ανατολικό Μπέλφαστ γύρω στις 12:30 (τοπική ώρα) και δεν επέστρεψε ποτέ για το κυριακάτικο τραπέζι. Οι ντετέκτιβ δήλωσαν ότι εθεάθη τελευταία φορά να παίζει μόνος του στην παιδική χαρά μεταξύ 1 μ.μ. και 3 μ.μ. εκείνο το απόγευμα.

O ποταμός όπου είχε βρεθεί η σορός του 10χρονου

Κανείς δεν καταδικάστηκε ποτέ για τη φρικτή δολοφονία που συγκλόνισε την Ιρλανδία εκείνη την εποχή. Τόσο τα πόδια του όσο και το ένα του χέρι είχαν κοπεί, ενώ ο κορμός του ήταν τόσο άσχημα καμένος που ήταν αδύνατο να αναγνωριστούν τα χαρακτηριστικά του. Τώρα, η αστυνομία απευθύνει ξανά έκκληση στο κοινό, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τον θάνατό του.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Έχουμε πλήρη επίγνωση του πόνου και της ταλαιπωρίας που συνεχίζει να νιώθει η οικογένεια του Brian και οι σκέψεις μας παραμένουν με την οικογένεια αυτή τη στιγμή.

«Παρά το πέρασμα του χρόνου, αυτή η υπόθεση δολοφονίας δεν έχει κλείσει ποτέ και ελπίζω ότι κάποιος μπορεί να είναι σε θέση να παράσχει πληροφορίες, όσο μικρές κι αν είναι, οι οποίες μπορεί να ανοίξουν μια νέα γραμμή έρευνας ή να προσθέσουν μια νέα διάσταση στις πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες. Είναι επίσης πιθανό κάποιος που δεν παρείχε πληροφορίες εκείνη την εποχή να είναι πρόθυμος να μιλήσει με την αστυνομία τώρα».