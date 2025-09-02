Ντουέιν Τζόνσον: «Λύγισε» στο Φεστιβάλ Βενετίας με την αποθέωση του κοινού - Βίντεο

Την απόλυτη αποθέωση βίωσαν ο Ντουέιν Τζόνσον και οι υπόλοιποι συντελεστές του «The Smashing Machine» μετά το τέλος της προβολής της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, με τον 53χρονο αστέρα του Χόλιγουντ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Σύμφωνα με το Variety, το κοινό χειροκροτούσε για σχεδόν 15 λεπτά όλους τους συντελεστές της ταινίας πυροδοτώντας τη συζήτηση για υποψηφιότητες στα επόμενα βραβεία Όσκαρ.

Η ταινία την οποία σκηνοθέτησε ο Μπένι Σαφντί περιγράφει τη ζωή του πρώην ερασιτέχνη παλαιστή που έγινε μαχητής του ΜΜΑ, Μαρκ Κερ. Εκτός από τον Ντουέιν Τζόνσον, στην ταινία πρωταγωνιστεί και η Έμιλι Μπλαντ η οποία υποδύεται την σύζυγο του Μαρκ Κερ, Ντον Στέιπλς.

Dwayne Johnson cries during the 15-minute standing ovation for his new movie ‘THE SMASHING MACHINE’



Read our review: https://t.co/ejtQIs1Usz pic.twitter.com/17pQYebeat

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 1, 2025



