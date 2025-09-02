Dwayne Johnson: Η εντυπωσιακή αλλαγή του Βράχου έγινε viral στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Η πρόσφατη εμφάνιση του Dwayne "The Rock" Johnson στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, εξαιτίας της εντυπωσιακής αλλαγής του.

Ο Dwayne Johnson εξέπληξε το κοινό και τον διεθνή Τύπο με μια ριζικά διαφορετική εικόνα. Γνωστός παγκοσμίως για την επιβλητική σωματική του διάπλαση και τους ρόλους δράσης του, είχε μια αισθητά πιο αδύνατη φιγούρα, αποτέλεσμα μιας φυσικής μεταμόρφωσης για να παίξει τον μαχητή μικτών πολεμικών τεχνών Mark Kerr στην ταινία The Smashing Machine, σε σκηνοθεσία Benny Safdie.

The Rock drops 28KG!



Dwayne “The Rock” Johnson shed nearly 28 kg to focus on health, agility, and longevity.



Doctors warned his physique could harm his long-term health.



Years of training left him feeling heavy and inflamed, with joint strain. pic.twitter.com/fwUSRklrqA — Jack Billion (@jackkbillion) September 1, 2025

Η παρουσία του Τζόνσον στην εκδήλωση, συνοδευόμενος από τη συμπρωταγωνίστριά του Έμιλι Μπλαντ, σηματοδότησε μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του Σαββατοκύριακου στην ιταλική πόλη.

Η δραστική μείωση του βάρους και της μυϊκής μάζας προκάλεσε έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Οι χρήστες του X (πρώην Twitter) πήραν φωτιά με τη νέα εμφάνιση του ηθοποιού, σχολιάζοντας χιουμοριστικά με το παρατσούκλι "The Pebble", παραπέμποντας στο συνηθισμένο ψευδώνυμό του "The Rock".