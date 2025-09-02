Τουρκία: «Βουτιά» στο χρηματιστήριο μετά την απόφαση δικαστηρίου για το CHP - Αυξήθηκαν τα CDS

Μεγάλη πτώτη κατέγραψε ο δείκτης του χρηματιστηρίου στην Τουρκία μετά τη δικαστική απόφαση για την απομάκρυνση της διοίκησης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Κωνσταντινούπολη, ακυρώνοντας την απόφαση του πρόσφατο επαρχιακού της συνεδρίου.

Ο δείκτης BIST 100, ο οποίος άνοιξε την ημέρα στις 11.304 μονάδες, έχασε το 5,37% της αξίας του στις 10.747 μονάδες. Οι απώλειες εντάθηκαν επίσης στον τραπεζικό δείκτη, ξεπερνώντας το 8%. Έτσι, τα κέρδη που σημειώθηκαν από τις 31 Ιουλίου εξανεμίστηκαν. Η πτώση του τραπεζικού δείκτη ξεπέρασε το 7%.

Μετά τις πολιτικές εξελίξεις, το 5ετές ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου (CDS) της Τουρκίας αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης σε 272,6.

Τα διετή τουρκικά κρατικά ομόλογα έκαναν βουτιά, με την απόδοση να εκτινάσσεται κατά 85 μονάδες βάσης, στο 39,78%.

Την ίδια ώρα, η τουρκική λίρα υποχωρεί στις 41,16 λίρες στην ισοτιμία του με το δολάριο. Το ευρώ, το οποίο είχε χάσει σχεδόν το 1% της αξίας του έναντι της τουρκικής λίρας μετά τη δημοσίευση στοιχείων για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης που σηματοδοτούσαν μια νέα άνοδο, ανέκτησε το ήμισυ των απωλειών του μετά την απόφαση του CHP.

Το δικαστήριο αποφάσισε να απομακρύνει την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενο παρατυπίες και «επηρεασμό των συνέδρων με χρηματικά ποσά» στο συνέδριο του 2023.

Σύμφωνα με την απόφαση, όλα τα μέλη που εξελέγησαν τότε καθαιρούνται και προσωρινός επικεφαλής διορίστηκε ο πρώην αντιπρόεδρος του CHP, Γκιουρσέλ Τεκίν.

Η απόφαση της Κωνσταντινούπολης ενδέχεται να επηρεάσει και τη δίκη που διεξάγεται στην Άγκυρα για τη νομιμότητα του 38ου Συνεδρίου του CHP το 2023, στο οποίο ο Οζγκιούρ Οζέλ διαδέχθηκε τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου μετά την ήττα του τελευταίου στις προεδρικές εκλογές.

Εάν το δικαστήριο της Άγκυρας ακυρώσει το συνέδριο, τότε ο Οζέλ κινδυνεύει να χάσει τη θέση του προέδρου. Η κρίσιμη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου.