Περού: Διπλωμάτης δολοφονήθηκε στην εξώπορτα του σπιτιού του - Δείτε βίντεο

Ο διπλωμάτης πυροβολήθηκε στο πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι του.

Ένας διπλωμάτης που υπηρετούσε στην πρεσβεία της Ινδονησίας στη Λίμα σκοτώθηκε από σφαίρες το βράδυ της Δευτέρας (01/09) έξω από το σπίτι του, σε μια συνοικία της πρωτεύουσας του Περού, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε ο διπλωμάτης «μπροστά στην εξώπορτα της κατοικίας του».

Ο διοικητής της αστυνομίας Νταβίντ Γκουιβάρ, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση TV Peru, είπε ότι δεν αποκλείεται να επρόκειτο για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

Ο διπλωμάτης επέστρεφε στο σπίτι του με ποδήλατο όταν τον πυροβόλησε ένας άνδρας, ο οποίος διέφυγε με μηχανάκι στο οποίο επέβαινε ένας συνεργός του, με βάση τα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

A staff member of the Indonesian Embassy in Lima, Zetro Leonardo Purba, was shot dead while cycling near his apartment. He was shot three times on Monday night and died at a local clinic. His wife, who was with him, was unharmed. The gunman is still at large. #JakartaGlobe pic.twitter.com/n6vilXAIcR — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) September 2, 2025

Ο Ζέτρο Λεονάρντο Πούρμπα, 40 ετών, ζούσε στο Περού από τον περασμένο Απρίλιο, μαζί με την οικογένειά του. Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη διπλωματική αποστολή της Ινδονησίας και θα παρασχεθεί «κάθε αναγκαία βοήθεια και προστασία» στην πρεσβεία.

Το Περού βρίσκεται αντιμέτωπο με έκρηξη της εγκληματικότητας, κυρίως με εκβιασμούς.

