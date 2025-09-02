«Ήταν εκδίκηση - Ο γιoς μου σκοτώθηκε στο μέτωπο» - Τι είπε ο δολοφόνος του Παρούμπι

Αρνείται σχέσεις με τη Ρωσία και μιλά για «προσωπική εκδίκηση» ο δολοφόνος του πρώην προέδρου της Βουλής της Ουκρανίας

«Ήταν εκδίκηση - Ο γιoς μου σκοτώθηκε στο μέτωπο» - Τι είπε ο δολοφόνος του Παρούμπι

«Ναι, παραδέχομαι ότι τον σκότωσα», δήλωσε ο κατηγορούμενος, που ταυτοποιείται από τα ουκρανικά ΜΜΕ ως Μιχαΐλο Στσέλνικοφ

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην προέδρου της Βουλής της Ουκρανίας, Αντρίι Παρούμπι, παραδέχθηκε το έγκλημα ενώπιον δικαστηρίου στο Κίεβο. Ο ίδιος, όμως, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη Ρωσία, κάνοντας λόγο για προσωπικά κίνητρα.

Η ομολογία στο δικαστήριο

«Ναι, παραδέχομαι ότι τον σκότωσα», δήλωσε ο κατηγορούμενος, που ταυτοποιείται από τα ουκρανικά ΜΜΕ ως Μιχαΐλο Στσέλνικοφ. Ο 52χρονος ισχυρίστηκε ότι ενήργησε για λόγους εκδίκησης απέναντι στις ουκρανικές αρχές, μετά τον θάνατο του γιου του στο μέτωπο.

Ο ίδιος ζήτησε η ετυμηγορία να ανακοινωθεί το ταχύτερο δυνατό ώστε να μπορέσει να ενταχθεί σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία και, όπως είπε, να «αναζητήσει το πτώμα του γιου του».

Τα στοιχεία της δολοφονίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης μεταμφιέστηκε σε διανομέα και πυροβόλησε οκτώ φορές τον Παρούμπι, «βεβαιώθηκε ότι το θύμα είχε πεθάνει» και στη συνέχεια διέφυγε. Η σύλληψή του έγινε το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα.

Παρά τις αρνήσεις του κατηγορούμενου, η ουκρανική αστυνομία έκανε λόγο για «ρωσικό ίχνος», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Το ουκρανικό παράρτημα του RFE/RL ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε δηλώσει πως βρισκόταν σε επαφή με Ρώσους πράκτορες για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τον αγνοούμενο γιο του.

Η πολιτική ταυτότητα του θύματος

Ο Αντρίι Παρούμπι, 54 ετών, υπήρξε πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου από το 2016 έως το 2019 και στη συνέχεια βουλευτής του κόμματος του πρώην προέδρου Πέτρο Ποροσένκο, το οποίο αντιτίθεται στη σημερινή εξουσία.

Ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τον ρόλο του στις μεγάλες φιλοευρωπαϊκές διαδηλώσεις της χώρας: αρχικά στην Πορτοκαλί Επανάσταση του 2004 και αργότερα στην εξέγερση του Μαϊντάν το 2014. Η δολοφονία του έχει προκαλέσει σοκ στην ουκρανική κοινωνία, καθώς θεωρούνταν πολιτικός με κύρος και ιστορικό ρόλο στις εξελίξεις της τελευταίας εικοσαετίας.

