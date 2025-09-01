Ουκρανία: Συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου
Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τη σύλληψη υπόπτου για τον φόνο του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου Αντρίι Παρούμπι
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της τη σύλληψη υπόπτου για τον φόνο του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου Αντρίι Παρούμπι.
«Οι απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της έρευνας συνεχίζονται», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τα στελέχη των δυνάμεων επιβολής της τάξης για το «ταχύ και συντονισμένο έργο τους».
