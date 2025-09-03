Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για την μεγαλειώδη παρέλαση στο Πεκίνο και το μήνυμα στον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την παρέλαση στο Πεκίνο εντυπωσιακή. Κατά τη γνώμη του, η εκδήλωση οργανώθηκε, μεταξύ άλλων, για αυτόν.

Ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου έκανε αυτή τη δήλωση σε συνάντηση με τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι στον Λευκό Οίκο. «Το θεώρησα πολύ, πολύ εντυπωσιακό, αλλά κατάλαβα γιατί το έκαναν: ήλπιζαν ότι τους παρακολουθούσα - και τους παρακολουθούσα», είπε.

Έδωσε επίσης στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «μερικές εβδομάδες» για άλλη μια φορά. Είπε ότι οι σχέσεις του με τον Πούτιν, τον Σι Τζινπίνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν είναι πολύ καλές, αλλά σε λίγες εβδομάδες θα καταλάβει πόσο καλές είναι.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης σχέδια για συνομιλίες με τον Πούτιν και τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι. «Θα μιλήσω με τον Πούτιν τις επόμενες ημέρες... Σύντομα θα έχω μια συνομιλία με τον Ζελένσκι», είπε.

Επιπλέον, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγκαταλείπουν την ανάπτυξη Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία.

«Εάν χρειαστεί, θα αυξήσουμε ακόμη και την στρατιωτική μας δύναμη. Επιθυμούν εδώ και καιρό την παρουσία μας. Οι στρατιώτες σίγουρα θα παραμείνουν στην Πολωνία», δήλωσε ο Τραμπ.

Τα αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στην Πολωνία

Κατά τα λοιπά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στην Πολωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει έτοιμος να αυξήσει τον αριθμό των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Πολωνία αν του ζητηθεί.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επαναλαμβάνει διαρκώς την προοπτική μείωσης του όγκου των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι αμερικανικά στρατεύματα στην Πολωνία θα παραμείνουν εκεί. «Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την Πολωνία να προστατέψει τον εαυτό της», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ ανέφερε: «Θα μάθουμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες πόσο καλές είναι οι σχέσεις με την Ρωσία».

Είπε επίσης ότι θα συζητήσει για εμπόριο και άλλα ζητήματα με τον Ναβρότσκι κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

