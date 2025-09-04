ΗΠΑ: Φοιτητής έφερε γάτα στα αποδυτήρια ποδοσφαιριστών για να ανεβάσει το ηθικό της ομάδας

Το αμερικανικό ποδόσφαιρο είναι συχνά ένα σκληρό άθλημα που χαρακτηρίζεται από βίαιη δύναμη και τραυματισμούς. Αλλά κάθε τόσο, αποκαλύπτεται και μια πιο γλυκιά πλευρά αυτού του αθλήματος. Ο λόγος για τον Pudge, έναν μεγάλο καφέ γάτο.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου του πανεπιστημίου Bowling Green στο Οχάιο, όπου ένας παίκτης τραυματίστηκε σοβαρά, ρίχνοντας το ηθικό όλης της ομάδας.

Όμως ένας άλλος φοιτητής και παίκτης, ο George Carlson, ήξερε έναν τρόπο που μπορούσε να βοηθήσει. Αποφάσισε, λοιπόν, να φέρει τον Pudge στα αποδυτήρια της ομάδας, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να ανεβάσει το ηθικό όλων, και έτσι έγινε.

https://www.instagram.com/p/DNiatv7xJDz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι παίκτες γοητεύτηκαν από τη νέα «μασκότ» της ομάδας, καθώς χάιδευαν και έπαιζαν με τον Pudge φέρνοντας χαμόγελα σε όλους τους παρευρισκόμενους.

«Ήθελα να ανεβάσω το ηθικό, οπότε τον έφερα την Κυριακή», είπε ο Carlson σε μια ανάρτηση στα social media. «Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία».

