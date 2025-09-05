Βρετανία: Τα τηλέφωνα θα χτυπήσουν την Κυριακή για άσκηση έκτακτης ανάγκης

Άσκηση έκτακτης ανάγκης θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Κυριακή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα κινητά τηλέφωνα θα ηχούν ταυτόχρονα στο πλαίσιο εθνικής άσκησης ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η δοκιμή συνοδεύει ένα «Σχέδιο Δράσης Ανθεκτικότητας» που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση τον Ιούλιο για τη βελτίωση της αντίδρασης της χώρας σε κινδύνους που σχετίζονται με ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες, κυβερνοεπιθέσεις και τις συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Την Κυριακή στις 3 μ.μ. (2 μ.μ. GMT), τα περισσότερα από τα 87 εκατομμύρια τηλέφωνα και tablet της Βρετανίας -αυτά που είναι συνδεδεμένα σε δίκτυα 4G ή 5G- θα χτυπούν και θα δονούνται για περίπου 10 δευτερόλεπτα, δήλωσε η κυβέρνηση. Το κοινό θα λάβει ένα μήνυμα που θα αναφέρει ότι πρόκειται για άσκηση. Αυτή είναι η δεύτερη τέτοια άσκηση σε εθνικό επίπεδο, με την πρώτη να πραγματοποιείται το 2003.

«Όπως ακριβώς και με τον συναγερμό πυρκαγιάς στο σπίτι σας ή σε αυτό το κτίριο, είναι σημαντικό να δοκιμάζετε αυτές τις συσκευές κατά καιρούς», δήλωσε την Πέμπτη στο BBC ο Πατ ΜακΦάντεν, υπουργός διακυβερνητικών σχέσεων που είναι αρμόδιος για το σχέδιο δράσης. Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια ενημερωτική εκστρατεία για την πρόληψη του πανικού, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και πινακίδων σε αυτοκινητόδρομους.

Ειδοποιήσεις που απειλούν τη ζωή

Η ημερομηνία και η ώρα των τεστ επιλέχθηκαν για να περιοριστεί η διακοπή. Δεν έχουν προγραμματιστεί αγώνες της Premier League ανδρών για αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω διακοπής των διεθνών αγώνων.

Η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει το σύστημα πέντε φορές τα τελευταία δύο χρόνια για να εκδώσει τοπικές ειδοποιήσεις, αυτή τη φορά πραγματικές. Αποστέλλονται όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του πληθυσμού.

Τον Ιανουάριο, περίπου 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία έλαβαν ένα τέτοιο σήμα κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Eowyn, μετά την έκδοση κόκκινου συναγερμού για το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου. Τον Φεβρουάριο του 2024, μια μη εκραγείσα βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που ανακαλύφθηκε σε έναν κήπο στη νοτιοδυτική Αγγλία πυροδότησε συναγερμό σε περίπου 50.000 τηλέφωνα. Παρόμοια συστήματα συναγερμού υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία.