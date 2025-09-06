Σάλος στην Τουρκία: Ρώσοι φιλήθηκαν μέσα σε τζαμί και συνελήφθησαν - Βίντεο

Ένα ζευγάρι από τη Ρωσία ταξίδεψε για διακοπές στην Τουρκία και αποφάσισε να επισκεφθεί το τζαμί Çamlıca στην Κωνσταντινούπολη.

Στην εσωτερική αυλή, αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν προκαλώντας έντονη οργή των παρευρισκόμενων.

Η αστυνομία συνέλαβε τους τουρίστες, οι οποίοι τώρα περιμένουν τη δίκη τους. Η κατηγορία είναι σοβαρή: προσβολή «θρησκευτικών αξιών».

Σύμφωνα με τον τουρκικό νόμο, αυτό το αδίκημα επισύρει ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 1 έτος.

?? Russian tourists in Istanbul may face jail for kissing in a mosque



A couple from Russia came on vacation and decided to visit the Çamlıca Mosque. In the inner courtyard, they hugged and kissed — provoking strong outrage from local residents.



Police detained the tourists, and… pic.twitter.com/zcQ2Rof6N7 — NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2025

Το Τσαμλιτζά Τζαμί (τουρκικά: Çamlıca Camii‎‎) είναι τζαμί στην Κωνσταντινούπολη ενώ, παράλληλα, αποτελεί το μεγαλύτερο, βάσει μεγέθους, στην χώρα. Το τζαμί είναι χωρητικότητας 63.000 ανθρώπων, ενώ, εντός των εγκαταστάσεών του, περιλαμβάνει ένα μουσείο, μία πινακοθήκη, μία βιβλιοθήκη, ένα συνεδριακό κέντρο, καθώς και υπόγειο χώρο στάθμευσης χωρητικότητας 3.500 οχημάτων.