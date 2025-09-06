Ανακάλυψη αρχαίου τάφου με ελληνο-ρωμαϊκή επιγραφή στην Αλβανία

Το εύρημα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φέρει μια σπάνια δίγλωσση επιγραφή, αφιερωμένη τόσο στον νεκρό, όσο και στον ρωμαϊκό θεό Δία

Ανακάλυψη αρχαίου τάφου με ελληνο-ρωμαϊκή επιγραφή στην Αλβανία
Έναν εντυπωσιακό ρωμαϊκό τάφο στην Ντίμπρα της βόρειας Αλβανίας έφεραν στο φως αρχαιολόγοι, περίπου 90 χιλιόμετρα από τα Τίρανα.

Το εύρημα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φέρει μια σπάνια δίγλωσση επιγραφή, αφιερωμένη τόσο στον νεκρό, Γελλιανό, όσο και στον ρωμαϊκό θεό Δία.

Ο τάφος χρονολογείται στον 3ο – 4ο αιώνα μ.Χ. και αποτελεί το πρώτο μνημείο αυτού του τύπου που εντοπίζεται στην περιοχή. Έχει διαστάσεις περίπου 9 επί 6 μέτρα και περιλαμβάνει ταφικό θάλαμο ύψους σχεδόν 2,5 μέτρων, προθάλαμο και μνημειακή κλίμακα διακοσμημένη με γεωμετρικά σχέδια. Η διάταξη και η αρχιτεκτονική του δείχνουν ότι επρόκειτο μάλλον για μαυσωλείο παρά για έναν απλό τάφο.

Την ανακάλυψη γνωστοποίησε ο υπουργός Οικονομίας, Πολιτισμού και Καινοτομίας της Αλβανίας, Blendi Gonxhja, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, κάνοντας λόγο για μια σημαντική προσθήκη στον αρχαιολογικό πλούτο και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Η ανασκαφή πραγματοποιείται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για την κοιλάδα της Μπουλκίζας, υπό την καθοδήγηση του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας και με τη συνεργασία ντόπιων επιστημόνων.

Ο χώρος είχε συλληθεί στην αρχαιότητα ωστόσο οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να περισώσουν μέρος του αρχικού κτερισματικού υλικού. Ανάμεσα στα αντικείμενα που βρέθηκαν περιλαμβάνονται γυάλινα αγγεία, χτένες από οστό, μαχαίρια και ένα μεγάλο κομμάτι υφάσματος υφασμένο με χρυσές κλωστές, το οποίο πιθανότατα τύλιγε το σώμα του νεκρού. Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με την πολυτελή αρχιτεκτονική, φανερώνουν ότι ο ενταφιασμένος κατείχε υψηλή κοινωνική θέση.

Η επιγραφή που βρέθηκε στον τάφο είναι η πρώτη δίγλωσση που έχει καταγραφεί στην περιοχή της Ντίμπρα. Η μία γλώσσα είναι τα λατινικά, όπως συνηθιζόταν στα ρωμαϊκά ταφικά μνημεία και με αναφορά στον Δία, ενώ η δεύτερη είναι τα ελληνικά, ένδειξη ότι η ελληνιστική παράδοση συνέχισε να υφίσταται παράλληλα με τη ρωμαϊκή επιρροή στα Βαλκάνια.

Η ίδια η κατασκευή του τάφου δείχνει υψηλό επίπεδο τεχνικής και αρχιτεκτονικής δεξιότητας. Τεράστιοι λίθοι, λαξευμένοι με προσοχή και μεταφερμένοι από μακρινές περιοχές, τοποθετήθηκαν με ακρίβεια, ενώ η μνημειακή σκάλα, η περίτεχνη λιθοδομή και τα διακοσμητικά επιχρίσματα μαρτυρούν εξαιρετική καλλιτεχνία.

Η Ντίμπρα, κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, ανήκε στην επαρχία της Μοισίας, που αποτελούσε σημαντικό σταυροδρόμι εμπορίου, στρατιωτικών μετακινήσεων και πολιτισμικών ανταλλαγών. Αν επιβεβαιωθεί ότι η επιγραφή είναι λατινοελληνική, θα ενισχυθεί η άποψη για τη συνύπαρξη ρωμαϊκών και ελληνιστικών παραδόσεων στην περιοχή, προσφέροντας στους αρχαιολόγους μια μοναδική οπτική για την πολιτισμική αλληλεπίδραση της εποχής.

Η ανακάλυψη του τάφου δίνει σπάνια εικόνα για τα ταφικά έθιμα, τις αρχιτεκτονικές τεχνικές και τις θρησκευτικές αντιλήψεις της περιόδου της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Η ανακοίνωση του αλβανού υπουργού έχει στρέψει το εθνικό ενδιαφέρον στο μνημείο, αναδεικνύοντας τη σημασία του όχι μόνο για την επιστημονική έρευνα αλλά και για την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό. Οι ανασκαφές συνεχίζονται με την ελπίδα να βρεθούν και άλλοι τάφοι, επιγραφές και αντικείμενα που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας για την αρχαία ζωή στην περιοχή. Το μνημείο αποτελεί πλέον ιστορικό και πολιτιστικό ορόσημο, που φανερώνει την ισχυρή ρωμαϊκή παρουσία στην Αλβανία, αλλά και την πιθανή ελληνική επιρροή, σε μια εποχή όπου οι πολιτισμοί των Βαλκανίων συναντιούνταν και αλληλεπιδρούσαν.

Με πληροφορίες από himara.gr

