Βατικανό: Σήμερα η αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»

Η σορός του Κάρλο Ακούτις, του 15χρονου Ιταλού που πέθανε το 2006 από λευχαιμία

Χιλιάδες πιστοί συρρέουν στο Βατικανό για την αγιοποίηση του 15χρονου Κάρλο Ακούτις, του επονομαζόμενου και «influencer του Θεού».

Ο Κάρλο Ακούτις πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία μόλις 15 ετών και η σορός του σε γυάλινο φέρετρο στην Ασίζη προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο.

Σήμερα, Κυριακή, θα ανακηρυχθεί άγιος από τον Πάπα Λέοντα σε μια μεγαλειώδη τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, με χιλιάδες πιστούς να παρακολουθούν από μεγάλες οθόνες, τόσο στο Βατικανό όσο και στη γενέτειρά του, την Ασίζη, στην Ιταλία.

Αρχικά επρόκειτο να αγιοποιηθεί στις 27 Απριλίου, αλλά η εκδήλωση αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Η αγιοποίηση του Ακούτις έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων καθολικών και αναμένεται να φέρει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Ρώμη, καθώς θα είναι ο πρώτος καθολικός άγιος της γενιάς του.

Πλήθος κόσμου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό - Αναμένουν να παρακολουθήσουν την αγιοποίηση του Κάρλο Ακούτις AP

Ο Ακούτις, γεννημένος στο Λονδίνο αλλά μεγαλωμένος στο Μιλάνο, αν και οι γονείς του δεν ήταν ιδιαίτερα θρησκευόμενοι, πίστευε βαθιά. Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στις γλώσσες προγραμματισμού, αξιοποίησε το διαδίκτυο για τη διάδοση της πίστης του, αποκτώντας το παρατσούκλι «influencer του Θεού».

Το Βατικανό θα προχωρήσει στην αγιοποίησή του αφού αναγνώρισε δύο θαύματά του. Το πρώτο θαύμα αφορά την ίαση ενός παιδιού στη Βραζιλία από σπάνια ασθένεια και το δεύτερο αφορά την ανάρρωση ενός φοιτητή στην Κόστα Ρίκα από σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο. Και στις δύο περιπτώσεις, οι συγγενείς είχαν προσευχηθεί για βοήθεια από τον έφηβο.