Βατικανό: Σήμερα η αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»

Θα ανακηρυχθεί άγιος από τον Πάπα Λέοντα σε μια μεγαλειώδη τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου

Newsbomb

Βατικανό: Σήμερα η αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»

Η σορός του Κάρλο Ακούτις, του 15χρονου Ιταλού που πέθανε το 2006 από λευχαιμία

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χιλιάδες πιστοί συρρέουν στο Βατικανό για την αγιοποίηση του 15χρονου Κάρλο Ακούτις, του επονομαζόμενου και «influencer του Θεού».

Ο Κάρλο Ακούτις πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία μόλις 15 ετών και η σορός του σε γυάλινο φέρετρο στην Ασίζη προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο.

Σήμερα, Κυριακή, θα ανακηρυχθεί άγιος από τον Πάπα Λέοντα σε μια μεγαλειώδη τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, με χιλιάδες πιστούς να παρακολουθούν από μεγάλες οθόνες, τόσο στο Βατικανό όσο και στη γενέτειρά του, την Ασίζη, στην Ιταλία.

Αρχικά επρόκειτο να αγιοποιηθεί στις 27 Απριλίου, αλλά η εκδήλωση αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Η αγιοποίηση του Ακούτις έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων καθολικών και αναμένεται να φέρει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Ρώμη, καθώς θα είναι ο πρώτος καθολικός άγιος της γενιάς του.

Βατικανό

Πλήθος κόσμου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό - Αναμένουν να παρακολουθήσουν την αγιοποίηση του Κάρλο Ακούτις

AP

Ο Ακούτις, γεννημένος στο Λονδίνο αλλά μεγαλωμένος στο Μιλάνο, αν και οι γονείς του δεν ήταν ιδιαίτερα θρησκευόμενοι, πίστευε βαθιά. Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στις γλώσσες προγραμματισμού, αξιοποίησε το διαδίκτυο για τη διάδοση της πίστης του, αποκτώντας το παρατσούκλι «influencer του Θεού».

Το Βατικανό θα προχωρήσει στην αγιοποίησή του αφού αναγνώρισε δύο θαύματά του. Το πρώτο θαύμα αφορά την ίαση ενός παιδιού στη Βραζιλία από σπάνια ασθένεια και το δεύτερο αφορά την ανάρρωση ενός φοιτητή στην Κόστα Ρίκα από σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο. Και στις δύο περιπτώσεις, οι συγγενείς είχαν προσευχηθεί για βοήθεια από τον έφηβο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H «μπηχτή» Τσίπρα στον Παύλο Μαρινάκη που πέρασε στα ψιλά

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Σήμερα η αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»

06:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές μέσα στην εβδομάδα - Τι προβλέπουν Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι -Συμπίπτουν ECMWF και GFS

06:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ώρα Ελλάδος στη φάση των «16», με την Εθνική μας να αντιμετωπίζει το Ισραήλ

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: «Δεν εκβιάσαμε και δεν απειλήσαμε κανέναν», λέει ο φερόμενος ως «αρχηγός» - Πώς δικαιολογεί τα 175 στρέμματα

06:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βελλίδειο: Σεμνά δίπλα σε όλους τους πολίτες

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - Τα 10 μέτρα που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης για νέους, οικογένειες, συνταξιούχους - Μειώσεις φόρων για όλους, τέλος η προσωπική διαφορά το 2027 - Οι 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες που θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Σήμερα γιορτάζει η μεγάλη Υμνογράφος της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα πείτε χρόνια πολλά

05:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μια ακόμη πολυώροφη πολυκατοικία στο στόχαστρο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

05:30ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Σύλληψη 425 διαδηλωτών σε πορεία υπέρ απαγορευμένης φιλο-παλαιστινιακής οργάνωσης

05:05ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 63 οι νεκροί στην τελευταία σφαγή από τζιχαντιστές

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζαγόρι: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης σορού γυναίκας που είχε πέσει σε χαράδρα

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μελβούρνη: Διπλή δολοφονία ανηλίκων από συμμορία νεαρών

03:43ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ένα σπασμένο καλώδιο οδήγησε 16 άτομα στο θάνατο - Τι αναφέρει έκθεση για την τραγωδία

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικός βομβαρδισμός με έναν νεκρό και τραυματίες στην Ουκρανία

02:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πιέζουν την Κολομβία για τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Επαναπατρίζει πολίτη του που είχε απελαθεί από τις ΗΠΑ στο Νότιο Σουδάν

01:49ΚΟΣΜΟΣ

Μαίνονται μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Πορτογαλία και Ισπανία - Πάνω από 700 πυροσβέστες στα μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - Τα 10 μέτρα που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης για νέους, οικογένειες, συνταξιούχους - Μειώσεις φόρων για όλους, τέλος η προσωπική διαφορά το 2027 - Οι 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από 13 Σεπτεμβρίου οι παραβάτες οδηγοί

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά είναι όλα τα νέα μέτρα - Αναλυτικά παραδείγματα, ποιοι ωφελούνται

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Σήμερα γιορτάζει η μεγάλη Υμνογράφος της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα πείτε χρόνια πολλά

22:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα πολιτικά και οικονομικά μηνύματα Μητσοτάκη από το Βελλίδειο: Δεν θα δώσω χρήματα που δεν υπάρχουν - Καλύτερα μια κυβέρνηση που κάνει λάθη παρά μια λάθος κυβέρνηση

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Σήμερα η αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτός ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία - «Χόρευε» με τα κύματα

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Γιατί παραλίγο να μην περπατήσει πίσω από το φέρετρο στην κηδεία της Νταϊάνα

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία – Φινλανδία 86-92: Σερβικό «ναυάγιο», αποκλείστηκε από την Φινλανδία!

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: «Δεν εκβιάσαμε και δεν απειλήσαμε κανέναν», λέει ο φερόμενος ως «αρχηγός» - Πώς δικαιολογεί τα 175 στρέμματα

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχωριστός γάμος στη Ναύπακτο: Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με 19 λεωφορεία

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι AC/DC τρομοκρατούν τους λύκους - Πώς διώχνουν τους θηρευτές από τα κοπάδια

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μελβούρνη: Διπλή δολοφονία ανηλίκων από συμμορία νεαρών

06:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ώρα Ελλάδος στη φάση των «16», με την Εθνική μας να αντιμετωπίζει το Ισραήλ

15:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αττάλεια: Στο φως το άθικτο «Ναυάγιο με τα κεραμικά» μετά από 2.000 χρόνια κάτω από το νερό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ