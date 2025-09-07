Κίνα: Διασώστες σχημάτισαν ανθρώπινο τείχος και απεγκλώβισαν αγόρι από ορμητικό ποτάμι

Μια απίστευτη διάσωση καταγράφηκε στην Κίνα, όταν μια ομάδα αγνώστων κατάφερε να απεγκλωβίσει ένα μικρό αγόρι από ένα ορμητικό ποτάμι, αφού σχημάτισαν ανθρώπινο τείχος με τα σώματά τους για να σταματήσουν τη ροή του νερού.

Όλα έγιναν στην επαρχία Guizhou, κοντά σε ένα γραφικό ποτάμι που συχνάζουν οι λάτρεις της φύσης. Ένα αγόρι έπαιζε σε ένα ρυάκι δίπλα στο ποτάμι, όπου η ροή του νερού ήταν αρκετά ισχυρή, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει μέσα.

Μια ομάδα αγνώστων, κυρίως τουριστών, έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε μια επιχείρηση διάσωσης. Πρώτα προσπάθησαν να ρίξουν ένα σχοινί στο αγόρι, αλλά δεν ήταν αρκετό. Λίγο μετά, ένας από αυτούς μπήκε στο ποτάμι και έκανε το σώμα του «ασπίδα» για να σταματήσει τη ροή του ποταμού για αρκετό χρόνο, έτσι ώστε κάποιος να μπορέσει να βοηθήσει το αγόρι να βγει με ασφάλεια.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης:

Ένας από τους διασώστες, ο Xiao Feng, κατέβηκε από έναν βράχο και προσπάθησε τρεις διαφορετικές φορές να απεγκλωβίσει το αγόρι, καθώς το νερό έκανε τους βράχους ολισθηρούς και την επιχείρηση διάσωσης δύσκολη.

Ο Xiao τελικά κατάφερε να διασώσει το αγόρι και να το φέρει στη στεριά με ασφάλεια.

