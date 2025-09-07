Κίνα: Διασώστες σχημάτισαν ανθρώπινο τείχος και απεγκλώβισαν αγόρι από ορμητικό ποτάμι

Όλα έγιναν στην επαρχία Guizhou, κοντά σε ένα γραφικό ποτάμι που συχνάζουν οι λάτρεις της φύσης

Newsbomb

Κίνα: Διασώστες σχημάτισαν ανθρώπινο τείχος και απεγκλώβισαν αγόρι από ορμητικό ποτάμι

Διασώστες σχημάτισαν ανθρώπινο τείχος και απεγκλώβισαν αγόρι από ορμητικό ποτάμι

South China Morning Post
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια απίστευτη διάσωση καταγράφηκε στην Κίνα, όταν μια ομάδα αγνώστων κατάφερε να απεγκλωβίσει ένα μικρό αγόρι από ένα ορμητικό ποτάμι, αφού σχημάτισαν ανθρώπινο τείχος με τα σώματά τους για να σταματήσουν τη ροή του νερού.

Όλα έγιναν στην επαρχία Guizhou, κοντά σε ένα γραφικό ποτάμι που συχνάζουν οι λάτρεις της φύσης. Ένα αγόρι έπαιζε σε ένα ρυάκι δίπλα στο ποτάμι, όπου η ροή του νερού ήταν αρκετά ισχυρή, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει μέσα.

Μια ομάδα αγνώστων, κυρίως τουριστών, έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε μια επιχείρηση διάσωσης. Πρώτα προσπάθησαν να ρίξουν ένα σχοινί στο αγόρι, αλλά δεν ήταν αρκετό. Λίγο μετά, ένας από αυτούς μπήκε στο ποτάμι και έκανε το σώμα του «ασπίδα» για να σταματήσει τη ροή του ποταμού για αρκετό χρόνο, έτσι ώστε κάποιος να μπορέσει να βοηθήσει το αγόρι να βγει με ασφάλεια.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης:

Ένας από τους διασώστες, ο Xiao Feng, κατέβηκε από έναν βράχο και προσπάθησε τρεις διαφορετικές φορές να απεγκλωβίσει το αγόρι, καθώς το νερό έκανε τους βράχους ολισθηρούς και την επιχείρηση διάσωσης δύσκολη.

Ο Xiao τελικά κατάφερε να διασώσει το αγόρι και να το φέρει στη στεριά με ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/09): Ελλάδα – Ισραήλ με… φόντο τους «8» του Eurobasket 2025

09:36ΕΛΛΑΔΑ

7 Σεπτεμβρίου 1999: Ο φονικός σεισμός της Πάρνηθας που άφησε πίσω του 143 θύματα

09:35ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»: Το «αντίο» στον Έλληνα σέρφερ που κατασπάραξε καρχαρίας στην Αυστραλία

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών προβλημάτων - Η ανακοίνωση της εταιρείας

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο κύκλος του Φεγγαριού προβλέπει τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Σε αυτά τα τρία στρατόπεδα θα κτιστούν 2.000 διαμερίσματα

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώσεις φόρων, προσωπική διαφορά, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ στην περιφέρεια - Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

08:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωστής Χατζηδάκης: «Η μείωση φορολογικών συντελεστών είναι οριζόντια - Αφορά όλους τους πολίτες»

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυξάνονται όσοι δεσμεύονται με δάνεια για να αγοράσουν αυτοκίνητο

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά από το 2026 και ποιοι το 2027 - Παραδείγματα

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Διασώστες σχημάτισαν ανθρώπινο τείχος και απεγκλώβισαν αγόρι από ορμητικό ποτάμι - Δείτε βίντεο

08:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Τι κερδίζουν οι νέοι από τις μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Horse παρουσιάζει εύκολη λύση range-extender για ηλεκτρικά

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κοριτσάκι 5 ετών να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο στο Κορδελιό

07:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Τι σημαίνει η μεταρρύθμιση για τις πανελλήνιες εξετάσεις

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πώς ονόμαζαν τις πολεμικές τριήρεις τους οι αρχαίοι Αθηναίοι - Η «μυστική δύναμη» της ονοματοδοσίας και τα 279 καταγεγραμμένα ονόματα

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρεμιέρα ZEEKR στην Ελλάδα με 001, X και 7X – Πόσο κοστίζουν

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο: Νεκρή ηλικιωμένη και τουλάχιστον οκτώ τραυματίες

07:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ανακοινώσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ομιλία Μητσοτάκη

06:54LIFESTYLE

Έφτασε η ώρα των ριάλιτι σόου - Πότε κάνουν πρεμιέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

09:35ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»: Το «αντίο» στον Έλληνα σέρφερ που κατασπάραξε καρχαρίας στην Αυστραλία

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Σε αυτά τα τρία στρατόπεδα θα κτιστούν 2.000 διαμερίσματα

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Σήμερα η αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά από το 2026 και ποιοι το 2027 - Παραδείγματα

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώσεις φόρων, προσωπική διαφορά, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ στην περιφέρεια - Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

07:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Τι σημαίνει η μεταρρύθμιση για τις πανελλήνιες εξετάσεις

09:36ΕΛΛΑΔΑ

7 Σεπτεμβρίου 1999: Ο φονικός σεισμός της Πάρνηθας που άφησε πίσω του 143 θύματα

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο κύκλος του Φεγγαριού προβλέπει τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - Τα 10 μέτρα που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης για νέους, οικογένειες, συνταξιούχους - Μειώσεις φόρων για όλους, τέλος η προσωπική διαφορά το 2027 - Οι 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Σήμερα γιορτάζει η μεγάλη Υμνογράφος της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα πείτε χρόνια πολλά

06:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H «μπηχτή» Τσίπρα στον Παύλο Μαρινάκη που πέρασε στα ψιλά

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κοριτσάκι 5 ετών να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο στο Κορδελιό

06:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές μέσα στην εβδομάδα - Τι προβλέπουν Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι -Συμπίπτουν ECMWF και GFS

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών προβλημάτων - Η ανακοίνωση της εταιρείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ