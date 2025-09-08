Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

Ο πρίγκιπας Χισαχίτο της Ιαπωνίας,ο πρώτος άνδρας γόνος που ενηλικιώνεται μετά από τέσσερις δεκαετίες, κουβαλάει στις πλάτες του το μέλλον της αρχαιότερης μοναρχίας στον κόσμο

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

O μελλοντικός αυτοκράτορας Χισαχίτο

Ο πρίγκιπας Χισαχίτο της Ιαπωνίας είναι ο πρώτος άνδρας απόγονος του «Θρόνου των Χρυσανθέμων» που ενηλικιώνεται εδώ και 40 χρόνια. Πολλοί άνθρωποι στην Ιαπωνία ανησυχούν ότι μπορεί να είναι ο τελευταίος. Οι περίτεχνες τελετουργίες στο παλάτι για την επίσημη τελετή ενηλικίωσης του Χισαχίτο ως ενήλικα το Σάββατο αποτελούν υπενθύμιση των ζοφερών προοπτικών για την παλαιότερη μοναρχία στον κόσμο. Πολλά από αυτά οφείλονται στην πολιτική διαδοχής μόνο για άνδρες.

Ο Χισαχίτο είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής για τον «Θρόνο των Χρυσανθέμων» και είναι πιθανό να γίνει αυτοκράτορας κάποια μέρα. Μετά από αυτόν, ωστόσο, δεν έχει απομείνει κανείς, αφήνοντας την αυτοκρατορική οικογένεια με ένα δίλημμα για το αν θα πρέπει να ανατρέψουν μια απόφαση του 19ου αιώνα που κατήργησε τη γυναικεία διαδοχή.

Japan Prince

Ο πρίγκιπας Χισαχίτο

Imperial Household Agency of Japan

Πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο Τσουκούμπα κοντά στο Τόκιο, ο Χισαχίτο σπουδάζει βιολογία και απολαμβάνει να παίζει μπάντμιντον. Είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένος στις λιβελούλες και έχει συγγράψει μια ακαδημαϊκή εργασία σχετικά με μια έρευνα για τα έντομα στο κτήμα του Ακασάκα στο Τόκιο. Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου τον Μάρτιο, ο πρίγκιπας δήλωσε ότι ελπίζει να επικεντρώσει τις μελέτες του στις λιβελούλες και άλλα έντομα, αναζητώντας τρόπους προστασίας των πληθυσμών των εντόμων στις αστικές περιοχές.

Ο Χισαχίτο γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2006 και είναι ο μοναδικός γιος του Πρίγκιπα Ακισίνο, διαδόχου του θρόνου, και της συζύγου του, Πριγκίπισσας Κίκο. Έχει δύο μεγαλύτερες αδερφές, την δημοφιλή Πριγκίπισσα Κάκο και την πρώην Πριγκίπισσα Μάκο, η οποία παντρεύτηκε έναν κοινό θνητό και εγκατέλειψε τη βασιλική της ιδιότητα. Οι τελετουργίες ενηλικίωσης του Χισαχίτο έλαβαν χώρα ένα χρόνο αφότου έγινε 18 ετών, φτάνοντας στην νόμιμη ενηλικίωση, επειδή ήθελε να επικεντρωθεί στις εξετάσεις εισαγωγής στο κολέγιο.

Ο τελευταίος αυτοκράτορας;

Ο Χισαχίτο είναι ανιψιός του Αυτοκράτορα Ναρουχίτο, ο οποίος έχει ένα παιδί, μια κόρη, την Πριγκίπισσα Άικο. Ο πατέρας του Χισαχίτο, Ακισίνο, ο μικρότερος αδελφός του Αυτοκράτορα, ήταν ο τελευταίος άνδρας που έφτασε στην ενηλικίωση στην οικογένεια, το 1985.

Ο Χισαχίτο είναι ο νεότερος από την 16μελή Αυτοκρατορική Οικογένεια. Αυτός και ο πατέρας του είναι οι μόνοι δύο άνδρες κληρονόμοι που είναι νεότεροι από τον Ναρουχίτο. Ο πρίγκιπας Χιτάτσι, νεότερος αδελφός του πρώην αυτοκράτορα Ακιχίτο, είναι τρίτος στη σειρά διαδοχής του θρόνου, αλλά είναι ήδη 89 ετών. Η έλλειψη ανδρών διαδόχων αποτελεί σοβαρή πηγή ανησυχίας για τη μοναρχία, η οποία, σύμφωνα με τους ιστορικούς, διαρκεί εδώ και 1.500 χρόνια. Το ζήτημα αντικατοπτρίζει την ταχεία γήρανση και συρρίκνωση του πληθυσμού της Ιαπωνίας.

Japan Prince

Η Ιαπωνία παραδοσιακά είχε άνδρες αυτοκράτορες, αλλά η διαδοχή των γυναικών επιτρεπόταν. Υπήρξαν οκτώ γυναίκες αυτοκράτειρες, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης της αυτοκράτειρας Γκοσακουραμάτσι που κυβέρνησε από το 1762 έως το 1770. Καμία από αυτές, ωστόσο, δεν απέκτησε κληρονόμο κατά τη διάρκεια της βασιλείας της.

Η διαδοχή περιορίστηκε νομικά στους άνδρες από το νόμο για πρώτη φορά το 1889 βάσει του προπολεμικού Συντάγματος. Ο μεταπολεμικός νόμος του 1947 για τον Αυτοκρατορικό Οίκο, ο οποίος διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις συντηρητικές προπολεμικές οικογενειακές αξίες, επιτρέπει επίσης μόνο τη διαδοχή των ανδρών.

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι το σύστημα διαδοχής μόνο για άνδρες είναι δομικά ελαττωματικό και λειτουργούσε μόνο στο παρελθόν χάρη στη βοήθεια των παλλακίδων που, μέχρι πριν από περίπου 100 χρόνια, αποκτούσαν παιδιά αυτοκρατόρων. Η εξαιρετικά δημοφιλής πριγκίπισσα Άικο, η μοναχοκόρη του αυτοκράτορα Nαρουχίτo και της αυτοκράτειρας Mασάκο, δεν μπορεί να είναι η διάδοχος του πατέρα της, παρόλο που υποστηρίζεται από μεγάλο μέρος του κοινού ως μελλοντική μονάρχης.

Μαίνεται η συζήτηση για τη διαδοχή

Για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα διαδοχής, η κυβέρνηση συνέταξε μια πρόταση για να επιτρέψει γυναίκα αυτοκράτειρα το 2005. Αλλά η γέννηση του Χισαχίτο άλλαξε γρήγορα την κατάσταση και οι εθνικιστές στράφηκαν κατά της πρότασης.

Μια ξεχωριστή, σε μεγάλο βαθμό συντηρητική ομάδα εμπειρογνωμόνων τον Ιανουάριο του 2022 συνέστησε να ζητηθεί από την κυβέρνηση να διατηρήσει τη διαδοχή της από ανδρική γραμμή, επιτρέποντας παράλληλα στις γυναίκες μέλη να διατηρήσουν το βασιλικό τους καθεστώς μετά τον γάμο και να συνεχίσουν τα επίσημα καθήκοντά τους. Οι συντηρητικοί πρότειναν επίσης να υιοθετήσουν άρρενες απογόνοι από πλέον ανενεργές μακρινές βασιλικές οικογένειες για να συνεχίσουν την ανδρική γενεαλογία.

Japan Prince

Oι πριγκίπισσες του «Θρόνου των Χρυσανθέμων»

ΑΡ

Ωστόσο, η συζήτηση έχει σταματήσει λόγω του ζητήματος του εάν θα δοθεί βασιλικό καθεστώς σε μη μέλη της βασιλικής οικογένειας που παντρεύονται πριγκίπισσες και τα παιδιά τους.

Η στασιμότητα της συζήτησης έχει αναγκάσει τον Χισαχίτο να φέρει μόνος του το βάρος της μοίρας της Αυτοκρατορικής Οικογένειας, δήλωσε ο πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Αυτοκρατορικού Οικογενειακού. Το συντηρητικό κόμμα Γιομιούρι εξέδωσε τη δική του πρόταση τον Μάιο, ζητώντας επείγουσα αναθεώρηση του Νόμου περί Αυτοκρατορικού Οίκου, ώστε να δοθεί βασιλικό καθεστώς στους συζύγους και τα παιδιά των πριγκιπισσών και να επιτραπεί στις γυναίκες να διαδεχθούν τον θρόνο. Κάλεσε το κοινοβούλιο να «καταλήξει υπεύθυνα σε ένα συμπέρασμα σχετικά με την κρίση που περιβάλλει το κράτος και το σύμβολο της ενότητας του λαού».

Στέμμα, άμαξα με άλογα και προσευχές

Η τελετή του Σαββάτου για τον Χισαχίτο ξεκίνησε στην οικογενειακή του κατοικία, με τον ίδιο να εμφανίζεται φορώντας σμόκιν για να παραλάβει ένα στέμμα που θα παραδιδόταν από έναν αγγελιοφόρο του Ναρουχίτο.

Σε μια κύρια τελετή στο Αυτοκρατορικό Παλάτι, στην οποία παρευρέθηκαν άλλα βασιλικά μέλη και κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, φόρεσε παραδοσιακή ενδυμασία με μπεζ ρόμπα που συμβόλιζε την κατάστασή του προ ενηλικίωσης. Το κάλυμμα κεφαλής του αντικαταστάθηκε από το στέμμα, ένα μαύρο ενήλικο «kanmuri». Ο Χισαχίτο υποκλίθηκε βαθιά και ευχαρίστησε τον Αυτοκράτορα για το στέμμα και τους γονείς του που φιλοξένησαν την τελετή και δεσμεύτηκε να εκπληρώσει την ευθύνη του ως βασιλικό μέλος.

Japan Prince Hisahito Photo Gallery

O Πρίγκιπας το 2022

Imperial Household Agency

Ο εστεμμένος πρίγκιπας στη συνέχεια φόρεσε ενδυμασία ενηλίκου με μαύρο τοπ και πήγε σε μια βασιλική άμαξα με άλογα για να προσευχηθεί στα τρία ιερά εντός του παλατιού. Το απόγευμα, ο Χισαχίτο επρόκειτο να ξαναφορέσει το σμόκιν του για να επισκεφθεί το Αυτοκρατορικό Παλάτι και να υποδεχτεί τον Ναρουχίτο και την Αυτοκράτειρα Μασάκο, τον θείο και τη θεία του, στο περίφημο Ματσού-νο-Μα, ή αλλιώς δωμάτιο από πεύκο.

Το βράδυ, ο Ακισίνο και η Κίκο επρόκειτο να διοργανώσουν μια ιδιωτική γιορτή για τον γιο τους σε ξενοδοχείο του Τόκιο για τους συγγενείς τους. Οι τελετουργίες περιλαμβάνουν επίσης τις επισκέψεις του στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στο Ισέ, το κορυφαίο σιντοϊστικό ιερό της Ιαπωνίας, το μαυσωλείο του μυθικού πρώτου αυτοκράτορα Τζινμού στη Νάρα, καθώς και αυτό του αείμνηστου προπάππου του, αυτοκράτορα Χιροχίτο κατά τη διάρκεια του πολέμου, στα προάστια του Τόκιο. Θα γευματίσει επίσης με τον πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα και άλλους αξιωματούχους την Τετάρτη.

