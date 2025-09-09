Copernicus: Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στην ιστορία της Γης

Όπως ακριβώς και ο Ιούλιος του 2025, «ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός Αύγουστος παγκοσμίως» στα χρονικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας Copernicus.

Newsbomb

Copernicus: Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στην ιστορία της Γης

Άνδρας κάνει ηλιοθεραπεία στις όχθες του Τάμεση κατά τη διάρκεια καύσωνα στο Λονδίνο, τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός που καταγράφτηκε ποτέ στη Γη, καθώς καταγράφτηκαν μεταξύ άλλων καύσωνες στη δυτική Ευρώπη και στην Ασία, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής Copernicus.

Όπως ακριβώς και ο Ιούλιος του 2025, «ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός Αύγουστος παγκοσμίως» στα χρονικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας Copernicus.

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης και των ωκεανών ήταν κατά 1,29° Κελσίου υψηλότερη από αυτή της προβιομηχανικής εποχής (1850-1900). Ο θερμότερος και ο δεύτερος θερμότερος Αύγουστος που καταγράφτηκαν ποτέ είναι αυτοί του 2023 και του 2024 αντίστοιχα.

Στην αρχή κάθε μήνα, το Copernicus δημοσιοποιεί δεδομένα για τον προηγούμενο για το σύνολο του πλανήτη, χάρη σε ανάλυση δεδομένων από δορυφόρους, επίγειες παρατηρήσεις και κλιματικά μοντέλα. Τα δεδομένα του, που καλύπτουν τα τελευταία 85 χρόνια, επιτρέπουν κάθε μήνα να εξάγονται συμπεράσματα για τις τάσεις όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Τη θερινή περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε, εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες – της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Πορτογαλίας, της Βρετανίας – είχαν ήδη ανακοινώσει πως οι τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού του 2025 καταγράφτηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες που μετρήθηκαν ποτέ.

«Στη νοτιοδυτική Ευρώπη, ο μήνας έφερε το τρίτο μεγάλο κύμα ζέστης του καλοκαιριού, που συνοδεύτηκε από εξαιρετικές δασικές πυρκαγιές», σχολίασε η Σαμάνθα Μπέρτζες του ευρωπαϊκού κέντρου που διαχειρίζεται την υπηρεσία Copernicus.

«Με τους ωκεανούς του κόσμου να παραμένουν ασυνήθιστα θερμοί, τα γεγονότα αυτά υπογραμμίζουν όχι μόνο πόσο επείγουσα είναι η μείωση των εκπομπών (σ.σ. αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου), αλλά και την κρίσιμη ανάγκη να προσαρμοστούμε στα ολοένα πιο συχνά και έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα», πρόσθεσε.

Τον Αύγουστο «η Δυτική Ευρώπη γνώρισε θερμοκρασίες ατμόσφαιρας υψηλότερες του μέσου όρου. Η Ιβηρική χερσόνησος και η νοτιοδυτική Γαλλία επλήγησαν ιδιαίτερα από κύματα ζέστης», σημειώνει το κέντρο Copernicus.

Η Ισπανία υπέστη κύμα ζέστης άνευ προηγουμένου, που διήρκεσε 16 ημέρες και προκάλεσε πάνω από 1.100 θανάτους, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ινστιτούτου υγείας Carlos III. Στη Γαλλία, καταγράφτηκαν ιστορικά υψηλά ρεκόρ θερμοκρασιών την 11η Αυγούστου σε πόλεις όπως οι Μπορντό (41,6° Κελσίου), Μπερζεράκ (42,1° Κελσίου) και Ανγκουλέμ (42,3° Κελσίου), σύμφωνα με τη γαλλική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Εκτός Ευρώπης, οι θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες κατά μέσο όρο στη βόρεια Σιβηρία, σε τομείς της Ανταρκτικής, στην Κίνα, στην κορεατική χερσόνησο, στην Ιαπωνία και στη Μέση Ανατολή», σημειώνει η υπηρεσία Copernicus.

Τους τρεις τελευταίους μήνες (Ιούνιος-Αύγουστος), ήταν το βόρειο ημισφαίριο αυτό που γνώρισε τη μεγαλύτερη αύξηση των θερμοκρασιών σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, ενώ «οι ανωμαλίες», οι θερμοκρασίες που ήταν πιο «αισθητά πάνω από τον μέσο όρο καταγράφτηκαν στην Ασία», πρόσθεσε το κέντρο.

Ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα παραμένει ο Ιούλιος του 2023. Ο πιο ψυχρός ήταν αυτός με τον οποίο άρχισαν οι καταγραφές του παρατηρητηρίου Copernicus, ο Ιανουάριος του 1940.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:22ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στην Πύργου-Πατρών: ΙΧ χωρίς φώτα έκανε αναστροφή και προκάλεσε χάος

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνεται η ένταση: 25.000 στρατιώτες ανέπτυξε ο Μαδούρο στις ακτές και τα σύνορα της Βενεζουέλας

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μαζί σας και στα δύσκολα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο στούντιο του MEGA - Η αντίδραση της δημοσιογράφου

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ποια μέτρα έρχονται - Τι αλλάζει για ΕΝΦΙΑ, τεκμήρια διαβίωσης και ΦΠΑ στις οικοδομές

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - 25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:55ΣΕΙΣΜΟΙ

Πώς ταρακουνήθηκε για 30 δευτερόλεπτα η Αττική από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Δείτε βίντεο

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Copernicus: Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στην ιστορία της Γης

08:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διάσημος χάκερ αποκαλύπτει τον τρομακτικό λόγο που δεν πρέπει να δανείζετε φορτιστές iPhone

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης - Η κρίση χρέους και το αδιέξοδο του Μακρόν

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις συντάξεις από το 2026 - Πότε καταργείται η προσωπική διαφορά

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Πλανήτης στο μέγεθος της Γης μόλις 40 έτη φωτός μακριά μπορεί να διαθέτει ατμόσφαιρα που στηρίζει ζωή

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξονυχιστικός έλεγχος στα νοσοκομεία μετά το νέο λάθος με μετάγγισης αίματος στην Ευρωκλινική

08:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Η Apple παρουσιάζει σήμερα το νέο της κινητό - Τι μπορούμε να περιμένουμε

08:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικοί επανένωσαν ένα μικρό αγόρι με το αγαπημένο του λούτρινο ζωάκι - Είχε χαθεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού

08:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Πόσο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι λένε Παπαδόπουλος, Λέκκας και Καραστάθης

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πανάκι το φονικό όπλο της serial killer της Αμαλιάδας - Τι αναφέρει το πόρισμα για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη

08:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford βάζει φρένο στα σχέδια για ηλεκτρική Mustang

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διπλό τροχαίο στον Περιφερειακό - Δεν υπήρξαν τραυματίες

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο δήμαρχος Βηθλεέμ - Μαζί με τον Χάρη Δούκα θα επισκεφτούν τους αρχηγούς ΝΕΑΡ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης και ΚΚΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο στούντιο του MEGA - Η αντίδραση της δημοσιογράφου

08:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Πόσο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι λένε Παπαδόπουλος, Λέκκας και Καραστάθης

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πανάκι το φονικό όπλο της serial killer της Αμαλιάδας - Τι αναφέρει το πόρισμα για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Το χτύπημα του Εγκέλαδου όπως καταγράφηκε σε ζωντανές εκπομπές - «Έκπληκτος» ο Ιβάν

06:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Τρόμος από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αττική – Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Τι εκτιμούν οι επιστήμονες για την πορεία του φαινομένου

08:55ΣΕΙΣΜΟΙ

Πώς ταρακουνήθηκε για 30 δευτερόλεπτα η Αττική από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Δείτε βίντεο

06:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Θρήνος για το θάνατο του 17χρονου που σκοτώθηκε σε ανατροπή φορτηγού – Σήμερα η κηδεία του

06:44ΕΛΛΑΔΑ

«Πέρασα τον αστυνομικό για ληστή» - Τι απαντά ο γιος του επιχειρηματία για την καταδίωξη στον Κηφισό

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τα μέτρα - Πόσα γλιτώνουν νέοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά

07:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ τώρα στη Μύκονο

07:47ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Τουλάχιστον 25 μετασεισμοί μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Η εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα

00:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Τα «χρυσά» θρησκευτικά κειμήλια και η δράση της εγκληματικής οργάνωσης - Τι ερευνούν για την αρχαιοκαπηλία οι αστυνομικές αρχές

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως το «βιβλίο γενεθλίων» με το σκίτσο του Τραμπ - «Κάθε μέρα σου να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό...»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

08:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Η Apple παρουσιάζει σήμερα το νέο της κινητό - Τι μπορούμε να περιμένουμε

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ποια μέτρα έρχονται - Τι αλλάζει για ΕΝΦΙΑ, τεκμήρια διαβίωσης και ΦΠΑ στις οικοδομές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ