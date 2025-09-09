Νότια Κορέα: Προσφυγή κατά του αμερικανικού στρατού από γυναίκες που εξαναγκάσθηκαν σε πορνεία

Δεκάδες χιλιάδες Νοτιοκορεάτισσες εργάσθηκαν μεταξύ των δεκαετιών του 1950 και του 1980 σε πορνεία εγκεκριμένα από τη Σεούλ

Φωτ. Αρχείου - Το αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο USS Kentucky στη ναυτική βάση της Busan, στη Νότια Κορέα, στις 19 Ιουλίου 2023.

AP
Περισσότερες από 100 Νοτιοκορεάτισσες, οι οποίες εξαναγκάσθηκαν να εκπορνευθούν σε Αμερικανούς στρατιωτικούς μεταξύ των δεκαετιών του 1950 και του 1980, προχώρησαν σε μια πρωτοφανή προσφυγή στη δικαιοσύνη εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες κατηγορούν για σεξουαλική βία, ανακοίνωσαν σήμερα οι δικηγόροι τους.

Δεκάδες χιλιάδες Νοτιοκορεάτισσες εργάσθηκαν στη διάρκεια αυτής της περιόδου σε πορνεία εγκεκριμένα από το κράτος, σύμφωνα με τους ιστορικούς. Πελάτες τους ήταν τα αμερικανικά στρατεύματα που όφειλαν να προστατεύουν τη Νότια Κορέα από την προς βορρά γείτονά της.

Το 2022, το κορυφαίο νοτιοκορεατικό δικαστήριο είχε αποφανθεί πως η κυβέρνηση είχε παρανόμως «δημιουργήσει, διαχειρισθεί και εκμεταλλευθεί» αυτούς τους οίκους ανοχής για τον αμερικανικό στρατό. Το δικαστήριο είχε διατάξει την καταβολή αποζημίωσης σε περίπου 120 ενάγουσες.

Την περασμένη εβδομάδα, 117 θύματα προχώρησαν σε μια νέα δίκη, κατηγορώντας για πρώτη φορά επισήμως τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και απαιτώντας να τους ζητηθεί συγγνώμη.

Ζητούν 10 εκατομμύρια γουόν (6.116 ευρώ) ως αποζημίωση και τόκους για κάθε θύμα και απαιτούν συγκεκριμένα να λογοδοτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Εξακολουθώ να μην μπορώ να ξεχάσω τα χτυπήματα που μου κατέφεραν οι Αμερικανοί στρατιώτες: με χαστούκιζαν επειδή χαμήλωνα το κεφάλι σερβίροντας τα ποτά, επειδή δεν χαμογελούσα ή χωρίς κανένα λόγο», εξηγεί σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο μία από τις ενάγουσες, ηλικίας περίπου 60 ετών, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Ήταν μόλις 17 ετών όταν την παγίδευσαν: πίστευε πως θα γινόταν μπαργούμαν, όμως την εξανάγκασαν να εκπορνευθεί και την εμπόδισαν να φύγει εξαιτίας ενός δήθεν «χρέους».

«Κάθε νύχτα, μας έσερναν μπροστά σε Αμερικανούς στρατιώτες και αυτοί μας επετίθεντο σεξουαλικά. Κάθε εβδομάδα, μας εξανάγκαζαν να κάνουμε τεστ ανίχνευσης αφροδίσιων νοσημάτων. Αν εντόπιζαν την παραμικρή ανωμαλία, μας έκλειναν σε ένα μικρό δωμάτιο και μας έκαναν ένεση μια ισχυρή δόση πενικιλίνης με μια χοντρή βελόνα», είπε.

«Οι δόσεις ήταν τόσο ισχυρές ώστε τα πόδια μου παρέλυαν και δεν μπορούσα πια να περπατήσω», πρόσθεσε.

Ανάγκη να δοθεί απάντηση

Σε μια κοινή δήλωση, υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των γυναικών, που υποστηρίζουν τα θύματα, υπογραμμίζουν πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «αγνόησαν το Σύνταγμα της Νότιας Κορέας», στέρησαν απ' αυτές τις γυναίκες τις ελευθερίες τους και «κατέστρεψαν τις ζωές τους».

«Η δίκη αυτή έχει στόχο να λογοδοτήσουν για πρώτη φορά τόσο η νοτιοκορεατική κυβέρνηση όσο και οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η δικηγόρος Χα Ζου-χι.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατηγορούμενη είναι η νοτιοκορεατική κυβέρνηση, καθώς η Σεούλ είναι αυτή που πρέπει να αποζημιώσει τα θύματα των Αμερικανών στρατιωτών, σύμφωνα με το νόμο. Η Σεούλ οφείλει στη συνέχεια να ζητήσει από την Ουάσινγκτον να της επιστρέψει τις αποζημιώσεις που θα καταβάλει, διευκρίνισαν οι δικηγόροι.

Ένα άλλο θύμα, ηλικίας επίσης γύρω στα 60, δήλωσε πως «σχεδόν στραγγαλίσθηκε μέχρι θανάτου από έναν Αμερικανό στρατιώτη».

«Η κυβέρνησή μας απλώς μας παρέδωσε στις αμερικανικές βάσεις - πουληθήκαμε για μερικά δολάρια», αφηγείται σε χειρόγραφη δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Σήμερα σας ικετεύουμε να μας δώσετε μια απάντηση. Γιατί αναγκαστήκαμε να υποστούμε αυτό τον πόνο; Πριν πεθάνω, θέλω εξηγήσεις. Θέλω επίσης να μου ζητήσουν συγγνώμη. Γι' αυτό προχωρούμε σ' αυτή τη δίκη», συνέχισε.

Σύμμαχοι

Αντίθετα με τις «γυναίκες ανακούφισης» που δέχθηκαν σεξουαλικές επιθέσεις από Ιάπωνες στρατιώτες στα τέλη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, οι Νοτιοκορεάτισσες που παραδόθηκαν στους Αμερικανούς παρέμειναν στη σκιά, εν μέρει λόγω των ισχυρών δεσμών ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Σεούλ σε θέματα ασφαλείας.

Η οικονομία που συνδεόταν με τους στρατιωτικούς οίκους ανοχής και τις αμερικανικές βάσεις, μεταξύ των οποίων τα εστιατόρια, τα κομμωτήρια και τα μπαρ, αντιπροσώπευε το 25% του νοτιοκορεατικού ΑΕΠ κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, σύμφωνα με τους ιστορικούς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σήμερα 28.500 στρατιώτες στη χώρα για να την προστατεύουν από τη Βόρεια Κορέα, η οποία διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είναι «εν γνώσει των πληροφοριών αναφορικά με την υπόθεση αυτή», προσθέτοντας ότι δεν κάνουν «κανένα σχόλιο όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία».

