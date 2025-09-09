Αποκαλύφθηκε το μυστήριο του «αιματηρού» καταρράκτη της Ανταρκτικής

Οι καταρράκτες του Ματ βρίσκονται σε ένα από τα πιο μυστηριώδη μέρη της Γης στις Κοιλάδες McMurdo Dry.

Αυτή η δυσοίωνη τοποθεσία, που βρίσκεται στην Ανατολική Ανταρκτική, έχει προβληματίσει εδώ και καιρό ερευνητές και ταξιδιώτες.

Ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 1911 από τον Αυστραλό γεωλόγο Γκρίφιθ Τέιλορ. Οι καταρράκτες πηγάζουν από έναν παγετώνα, αλλά αντί για καθαρό, παγωμένο νερό, εκπέμπουν ένα απόκοσμο, "αιματοβαμμένο" ρυάκι.

Έναν αιώνα αργότερα, οι επιστήμονες κατάφεραν να λύσουν αυτό το μυστήριο. Όπως αποδείχθηκε, ο καταρράκτης οφείλει την δυσοίωνη απόχρωση του στην υψηλή περιεκτικότητα σε οξείδιο του σιδήρου στο νερό. Αυτό το ορυκτό είναι ουσιαστικά η σκουριά, η οποία αντιδρά με το οξυγόνο όταν έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Αυτή είναι που χρωματίζει το νερό με ένα πλούσιο κόκκινο χρώμα, δημιουργώντας ένα μοναδικό, ακόμη και τρομακτικό, θέαμα.

Έτσι, μια επιστημονική εξήγηση βοήθησε στην αποκάλυψη του μυστικού αυτού του μυστηριώδους μέρους, καθιστώντας το ένα από τα πιο ασυνήθιστα φυσικά φαινόμενα στον πλανήτη μας.

