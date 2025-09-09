Δύσκολη αρχή: Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατέρρευσε στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου

Η Ελίζαμπετ Λανν, πρώην δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανέλαβε μόλις την Τρίτη τα καθήκοντα υπουργού Υγείας

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Σουηδία, όταν η νέα υπουργός Υγείας, Ελίζαμπετ Λανν, λιποθύμησε μπροστά στις κάμερες κατά την πρώτη της συνέντευξη Τύπου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την επίσημη παρουσίασή της, παρουσία του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον και άλλων κυβερνητικών στελεχών.

Η Λανν, στέλεχος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της και έπεσε, χτυπώντας το κεφάλι της στο βήμα. Η πρόεδρος του κόμματος, Έμπα Μπους, μαζί με συνεργάτες έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ άνδρες της ασφάλειας παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Η υπουργός απομακρύνθηκε από την αίθουσα για ιατρικό έλεγχο, με τη συνέντευξη Τύπου να ματαιώνεται.

JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ — BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025

Επέστρεψε χαμογελαστή

Λίγο αργότερα, η Λανν εμφανίστηκε ξανά και προσπάθησε να καθησυχάσει τους παρευρισκόμενους, δηλώνοντας:

«Δεν ήταν μια συνηθισμένη Τρίτη, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση σακχάρου».

Δεν έχει γίνει γνωστό αν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα, ωστόσο η ίδια δεν έφερε εμφανή τραύματα. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο μετέφεραν ότι η πτώση της έμοιαζε αρχικά σοβαρή.

Νέα αρχή με απρόοπτο

Η Ελίζαμπετ Λανν, πρώην δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανέλαβε μόλις την Τρίτη τα καθήκοντα υπουργού Υγείας, έπειτα από την αιφνίδια παραίτηση της προκατόχου της, Άκο Ανκάρμπεργκ Γιοχάνσον. Το απρόοπτο περιστατικό στη συνέντευξη Τύπου επισκίασε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση ως μέλος της κυβέρνησης.

