Η «ιδανική δουλειά»: Αυτά τα επαγγέλματα σε κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο, σύμφωνα με έρευνα

Φαντάσου να ξυπνάς το πρωί χωρίς να χρειάζεσαι… τρεις καφέδες για να αντέξεις μέχρι το μεσημέρι. Όχι επειδή κοιμήθηκες δέκα ώρες, αλλά επειδή πραγματικά αγαπάς τη δουλειά σου. Σπάνιο; Ναι. Ακατόρθωτο; Όχι.

Μια μεγάλη μελέτη στην Εσθονία αποκάλυψε κάτι που πάει κόντρα σε όλα όσα μας έχουν μάθει, πως η επαγγελματική ευτυχία δεν αγοράζεται με έναν παχυλό μισθό ούτε με έναν τίτλο που γεμίζει εντυπωσιακά την κάρτα σου. Η χαρά στη δουλειά κρύβεται αλλού, στο νόημα, στην αίσθηση ότι προσφέρεις κάτι, στην ελευθερία που σου δίνει η καθημερινότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr