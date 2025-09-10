Κάγια Κάλας: «Σκόπιμη και όχι κατά λάθος» η ρωσική επίθεση στην Πολωνία

Η είσοδος ρωσικών drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ήταν πιθανώς σκόπιμη, δήλωσε η  κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ Κάγια Κάλλας.

Κάγια Κάλας: «Σκόπιμη και όχι κατά λάθος» η ρωσική επίθεση στην Πολωνία

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert).

Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι η είσοδος ρωσικών drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ήταν σκόπιμη, όχι τυχαία, δήλωσε την Τετάρτη η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ Κάγια Κάλας, σχολιάζοντας την παραβίαση του εναέριουν χώρου της Πολωνίας που προκάλεσε συναγερμό στη Δύση.

Η Κάλας έγραψε σε μια ανάρτηση στο X: «Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει. Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος για τη Μόσχα, να ενισχύσουμε την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να επενδύσουμε στην άμυνα της Ευρώπης. Η ΕΕ παίζει σημαντικό ρόλο και θα υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες όπως η γραμμή άμυνας της ανατολικής συνοριακής ασπίδας.

Χαρακτήρισε επίσης τη ρωσική επίθεση, όπου τα drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, ως «την πιο σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου».

Η Κάλας πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Η ΕΕ εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη με την Πολωνία», δήλωσε ο Κάλλας.

Η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει «τείχος από drones»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει ένα «τείχος από drones» κατά μήκος της ανατολικής πλευράς των κοινών συνόρων της, δήλωσε εν τω μεταξύ ο επίτροπος άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους, μετά την κατάρριψη drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία.

«Για άλλη μια φορά η Ρωσία δοκιμάζει τα κράτη-μέλη, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ», έγραψε ο Κουμπίλιους σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Πρόσθεσε: Θα συνεργαστούμε με τα κράτη μέλη, τις χώρες-μέλη και την Ουκρανία. Η Ρωσία θα σταματήσει»

