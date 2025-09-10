Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο

Η πεθερά μιας γυναίκας πέταξε το νυφικό της λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τον γάμο. Τώρα η νύφη προσπαθεί να βρει τρόπο να πάρει πίσω το νυφικό, ενώ η σχέση της με την πεθερά της έχει πλέον φτάσει σε πλήρες αδιέξοδο.

Σε ανάρτησή της στο Reddit, η νύφη εξήγησε ότι η μητέρα του αρραβωνιαστικού της πάντα ήταν ελεγκτική, όμως αυτή η πράξη ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

«Σε τρεις εβδομάδες παντρεύομαι και είχα το νυφικό κρεμασμένο στο σπίτι μας. Όταν γύρισα μια μέρα, διαπίστωσα ότι έλειπε», αναφέρει. Αργότερα, η πεθερά της παραδέχτηκε ότι το πέταξε, επειδή το θεώρησε υπερβολικά αποκαλυπτικό.

«Μας είπε ότι το χάρισε, γιατί ήταν προσβλητικό για τον γιο της και δεν μπορούσε να τον αφήσει να ντροπιαστεί. Έτσι, έχασα το νυφικό», συνεχίζει η γυναίκα. Ο 29χρονος αρραβωνιαστικός της αντέδρασε έντονα και έχει διακόψει την επικοινωνία με τη μητέρα του, η οποία όμως δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της πράξης της.

«Μην της επιτρέψετε να έρθει στον γάμο», σχολίασαν πολλοί χρήστες.

Το ζευγάρι προσπαθεί να βρει λύση, καθώς η πεθερά εξακολουθεί να τους βομβαρδίζει με μηνύματα, λέγοντας ότι αντιδρούν υπερβολικά. Η νύφη νιώθει πως ζει έναν εφιάλτη.

Οι σχολιαστές στο Reddit τη συμβούλευσαν να προβεί σε καταγγελία, αφού πρόκειται για σοβαρό αδίκημα. «Κάλεσε την αστυνομία, έχει ήδη ομολογήσει», έγραψε κάποιος, τονίζοντας ότι το πρόστιμο μπορεί να είναι υψηλό ανάλογα με την αξία του φορέματος. Άλλοι της πρότειναν να απαιτήσει από τον αρραβωνιαστικό της να αναγκάσει τη μητέρα του είτε να επιστρέψει το νυφικό είτε να το αποζημιώσει με μετρητά. Και σχεδόν όλοι τόνισαν πως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να της επιτραπεί να παραβρεθεί στον γάμο.