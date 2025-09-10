Λιθουανία: Εκρήξεις μετά την ανάφλεξη βαγονιών γεμάτων με υγροποιημένο αέριο

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στα προάστια της πρωτεύουσας της Λιθουανίας το πρωί της Τετάρτης, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αρκετές σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες που μετέφεραν υγροποιημένο αέριο, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένα άτομο τραυματίστηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική και τη διάσωση. Στήλες καπνού ήταν ορατές σε όλη την πόλη του Βίλνιους και οι κάτοικοι της περιοχής προειδοποιήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Vladislavas Kondratovičius δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι «η πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από παραβίαση των όρων ασφάλειας στην εργασία, αλλά όλες οι εκδοχές διερευνώνται».

Τα βαγόνια που πήραν φωτιά ανήκουν στην πολωνική εταιρεία Orlen, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα βυτιοφόρα μετέφεραν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου από το διυλιστήριο της Orlen στη Λιθουανία προς τον τερματικό σταθμό Baltoji Vokė LPG στο Βίλνιους, σύμφωνα με email της εταιρείας.

⚡ Explosions in the Suburbs of Vilnius. Orlen Lietuva Tanker Cars on Fire



In the suburbs of Vilnius, eight liquefied gas tankers belonging to Orlen Lietuva caught fire at a liquefied gas filling station.



Some of the tankers were transporting cargo from the company’s oil… pic.twitter.com/mfQI0YD0Vz — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

Ακολούθησε πυρκαγιά και έκρηξη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο τερματικός σταθμός δεν ανήκει στη λιθουανική μονάδα της Orlen και η logistics λειτουργία πραγματοποιήθηκε από έναν ανάδοχο, οπότε η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση της αιτίας, ανέφερε. «Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία υποψία ότι πρόκειται για αποτέλεσμα σκόπιμων ενεργειών», πρόσθεσε.