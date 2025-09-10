Εντυπωσιακό βίντεο: Δεκάδες κοντέινερ πέφτουν στην θάλασσα από φορτηγό πλοίο στην Καλιφόρνια
Συναγερμός στο λιμάνι - τουλάχιστον 70 εμπορευματοκιβώτια κατέληξαν στο νερό χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ρύπανση
Συναγερμός σήμανε σε λιμάνι της Καλιφόρνια όταν δεκάδες εμπορευματοκιβώτια έπεσαν από φορτηγό πλοίο κατευθείαν στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου 70 κοντέινερ κατέληξαν στο νερό, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των λιμενικών αρχών.
Η αιτία παραμένει άγνωστη
Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε το ατύχημα. Ειδικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, από τεχνική βλάβη μέχρι λάθος χειρισμό.
Δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή ρύπανση
Το θετικό είναι ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Παράλληλα, οι αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υπήρξε διαρροή επικίνδυνων υλικών ούτε σημάδια θαλάσσιας ρύπανσης. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έλεγχοι για την πλήρη εκτίμηση της κατάστασης.