ΗΠΑ: Ληστές εισέβαλαν με αυτοκίνητο σε κατάστημα - Προκάλεσαν εγκεφαλικό στον ιδιοκτήτη - Βίντεο

Οι ληστές έσπασαν τη βιτρίνα με αυτοκίνητο και «ξάφρισαν» κοσμηματοπωλείο μέρα μεσημέρι. 

Πάνω από δέκα μαυροφορεμένοι ληστές μπήκαν βίαια στο κατάστημα του ηλικιωμένου. 

Μια συμμορία μασκοφόρων καταγράφηκε σε συγκλονιστικά πλάνα να εισβάλει βίαια σε ένα κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια, με έναν από αυτούς να επιτίθεται στον 88χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος, προκαλώντας του εγκεφαλικό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια μιας θρασύτατης ληστείας.

Το περιστατικό συνέβη Παρασκευή (05/09), γύρω στις 2:30 μ.μ. τοπική ώρα, στο κοσμηματοπωλείο Kim Hung στο Σαν Χοσέ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η Αστυνομία του Σαν Χοσέ στο τοπικό μέσο KTVU.

Πλάνα από το εσωτερικό του καταστήματος κατέγραψαν τη στιγμή που ένα SUV «πέρασε» μέσα από τη βιτρίνα του καταστήματος, με τις «ορδές» των ληστών να εισβάλουν στο κοσμηματοπωλείο αμέσως μετά.

Οι ληστές — οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν οπλισμένοι με τσεκούρια και σφυριά — άρχισαν να σπάνε τις βιτρίνες του κοσμηματοπωλείου και να αρπάζουν χρυσό και κοσμήματα.

Ο τρομοκρατημένος 88χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος φαίνεται να στέκεται στο βάθος του καταστήματος, ενώ μερικοί από τους ληστές κατευθύνονται προς το μέρος του. Ένας από τους ληστές φαίνεται να σπρώχνει με βία στο έδαφος τον ηλικιωμένο, ο οποίος προσπαθούσε απεγνωσμένα να τους εμποδίσει να καταστρέψουν την επιχείρησή του.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό τους, ακούγεται ένα αυτοκίνητο έξω να κορνάρει, προτρέποντας τους δράστες να φύγουν.

Οι δράστες — ένας από τους οποίους ήταν οπλισμένος με πιστόλι — έφυγαν από τον τόπο του εγκλήματος με πολλά αυτοκίνητα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Προκάλεσαν εγκεφαλικό στον ιδιοκτήτη

Ένας φίλος του ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου, ο Chris Moore, είπε ότι ο 88χρονος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο από την επίθεση που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της ληστείας.

Επίσης, ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης τραυματίστηκε από σπασμένα γυαλιά όταν τον έσπρωξαν στο έδαφος.

Ο Moore είπε ότι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, με την κατάστασή του να σταθεροποιείται έως το πρωί της Κυριακής, ενώ πλέον έχει λάβει εξιτήριο.

Η ζημιά στο κατάστημα εκτιμάται μεταξύ 50.000 και 100.000 δολαρίων, ανέφερε ο Moore, αλλά το κατάστημα δεν έχει αποκαλύψει την συνολική αξία των αντικειμένων που κλάπηκαν, σύμφωνα με τη New York Post.

Το αστυνομικό τμήμα του Σαν Χοσέ ξεκίνησε έρευνα για την συγκλονιστική ληστεία.

«Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη», δήλωσε εκπρόσωπος του τμήματος στην εφημερίδα San Francisco Chronicle. «Οι ληστές δεν έχουν ταυτοποιηθεί και παραμένουν ελεύθεροι».

Ο δήμαρχος του Σαν Χοσέ, Matt Mahan, δήλωσε ότι το βίντεο της ληστείας τον έκανε να «εξοργιστεί» και καταδίκασε τη βίαιη ληστεία.

«Αυτό είναι αποτρόπαιο.», έγραψε ο Mahan σε μια ανάρτηση στο X.

«Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίσουν τις πιο σκληρές συνέπειες για τις πράξεις τους. Έχω επικοινωνήσει με τον αρχηγό της αστυνομίας... και θα παρακολουθώ στενά την έρευνα».

