Το μήνυμα της Μελάνια για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Τα παιδιά του θα μεγαλώσουν με ιστορίες

Ανάρτηση στο «X» έκανε η Μελάνια Τραμπ για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Στην ανάρτησή της εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον τρόπο που θα μεγαλώσουν πλέον τα δύο μικρά παιδιά του συντηρητικού ακτιβιστή, ζητώντας παράλληλα «συμπόνοια και ευαισθητοποίηση»

«Τα παιδιά του Τσάρλι θα μεγαλώσουν με ιστορίες αντί για αναμνήσεις, φωτογραφίες αντί για γέλια και σιωπή εκεί όπου θα έπρεπε να αντηχεί η φωνή του πατέρα τους», δήλωσε η Πρώτη Κυρία στην ανάρτηση που έκανε στην διαδικτυακή πλατφόρμα «Χ».

«Η ζωή του Τσάρλι Κερκ πρέπει να χρησιμεύσει ως συμβολική υπενθύμιση ότι η συμπόνια και η ευαισθητοποίηση ανυψώνουν την οικογένεια, την αγάπη και την πατρίδα», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης