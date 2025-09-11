11η Σεπτεμβρίου 2001: 10 θεωρίες συνωμοσίας που δεν μοιάζουν και τόσο... αθώες

Όταν καταλάγιασε ο κονιορτός των σοκαριστικών τρομοκρατικών χτυπημάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, άρχισε με γοργούς ρυθμούς να υφαίνεται ένα δίχτυ υποθέσεων και εικασιών, που οδήγησε σε ακραίες συνωμοσιολογίες.

Οι συνωμοσίες σχετικά με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου άρχισαν να εξαπλώνονται αμέσως μετά την τραγωδία, καθώς η διεθνής κοινότητα αδυνατούσε να αντιμετωπίσει το τεράστιο μέγεθος αυτών καθ΄αυτών των γεγονότων, καθώς και τις αντικρουόμενες πληροφορίες όσο οι αρχές και τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί.

Η Έκθεση της Επιτροπής των ΗΠΑ, η οποία επεξεργάστηκε τα στοιχεία για την περιβόητη 9/11, ανέφερε ωμά ότι η χώρα δεν ήταν έτοιμη για αυτό που συνέβη στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τη φρίκη εκείνης της ημέρας. Ήταν μια σκηνή αφάνταστης καταστροφής. Πέραν όλων των άλλων τα επακόλουθα προκάλεσαν επίσης επίμονες θεωρίες συνωμοσίας και φήμες.

Μια Ευρωπαϊκή Επιστημονική Εφημερίδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 11η Σεπτεμβρίου ήταν ελεγχόμενη κατεδάφιση;

Το Europhysics News στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2016 υποστήριξε ότι η κατάρρευση των κτηρίων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στις 9/11 θα μπορούσε να εξηγηθεί καλύτερα ως μια ελεγχόμενη κατεδάφιση και όχι εξαιτίας της καύσης καυσίμων αεροσκαφών. Ωστόσο, το άρθρο ήταν προϊόν εικασίας και όχι μια επιστημονική μελέτη.

Παρόλα αυτά, παρερμηνεύτηκε από ορισμένους ιστότοπους ως επιστημονικό άρθρο από το European Scientific Journal.

Μισθωτής του World Trade Center έκανε ασφάλιση λίγο πριν την 11η Σεπτεμβρίου;

Αρκετοί σύγχρονοι θρύλοι έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με ανθρώπους που υποτίθεται ότι επωφελήθηκαν γνωρίζοντας δήθεν από πριν τα περί των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Μια τέτοια ιστορία επικεντρώνεται στον Λάρι Σίλβερσταϊν, ο οποίος έκανε τη μίσθωση για το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου λίγους μήνες πριν από την 11η Σεπτεμβρίου και αγόρασε ασφάλιση για τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Ενώ όντως πήγε στο δικαστήριο μετά τις επιθέσεις για να διεκδικήσει διπλάσια πληρωμή ασφάλισης, υποδηλώνοντας δύο ξεχωριστά γεγονότα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν την ιδέα ότι είχε εκ των προτέρων γνώση των επιθέσεων. Το γεγονός είναι ότι η απόκτηση αυτού του είδους ασφάλισης δεν ήταν πραγματικά ασυνήθιστη δεδομένου του χρόνου. Ο Σίλβερσταϊν έλαβε αργότερα αμοιβή, αλλά ήταν μικρότερη από ό,τι ζητούσε αρχικά.

Ο Νοστράδαμος είχε προβλέψει τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου;

Μια υποτιθέμενη προφητεία του Νοστράδαμου κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μετά την τραγωδία, δηλώνοντας ότι είχε προβλέψει την τραγωδία. Ωστόσο, αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν μια κατασκευή, που δημιουργήθηκε από έναν μαθητή για να απεικονίσει την ευκολία δημιουργίας αόριστων προφητειών.

Απελευθερώθηκε ο Μοχάμεντ Άτα από το Ισραήλ με την επιμονή των ΗΠΑ;

Το 2001, ένας άνδρας ονόματι Mohammed Atta αναγνωρίστηκε ως ο εγκέφαλος πίσω από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι εφημερίδες τον συνέδεσαν κατά λάθος με ένα περιστατικό το 1986 που είχε παρόμοια φύση. Ωστόσο, αργότερα διευκρινίστηκε ότι επρόκειτο για διαφορετικά άτομα με το ίδιο όνομα. Η παραπληροφόρηση συνεχίστηκε, οδηγώντας σε ερωτήματα σχετικά με το γιατί συνέβη αυτό το σφάλμα. Οι ισχυρισμοί για την απελευθέρωση του Άτα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Όσλο καταρρίφθηκαν και αργότερα συνδυάστηκαν με έναν άλλο ψευδή ισχυρισμό σχετικά με τον Όλιβερ Νορθ και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Ήταν fake η επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στο Πεντάγωνο;

Ο Γάλλος συγγραφέας Τιερί Μεϊσάν διέδωσε τη θεωρία ότι το Πεντάγωνο δεν καταστράφηκε από αεροπλάνα, αλλά μάλλον συνέβη κάτι που υποτίθεται ότι οργανώθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο ίδιος απέτυχε να δώσει μια εύλογη εξήγηση για τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν. Αυτή η θεωρία συνωμοσίας κέρδισε πόντους στη Γαλλία και τις ΗΠΑ παρά την έλλειψη στοιχείων.

Οι ζημιές στο Πεντάγωνο ήταν σημαντικές, καθώς το αεροπλάνο διείσδυσε σε ενισχυμένους τοίχους και προκάλεσε καταστροφές σε πολλούς δακτυλίους του κτιρίου. Αυτόπτες μάρτυρες και φωτογραφίες διαψεύδουν κάθε ισχυρισμό του Μεϊσάν.

Χιλιάδες Ισραηλινοί έλειπαν από το WTC στις 11/9;

Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, διάφορες ομάδες διέδιδαν ψευδή προπαγάνδα υποδηλώνοντας ότι το Ισραήλ είχε εκ των προτέρων γνώση των επιθέσεων και δεν προειδοποίησε τους Αμερικανούς. Ισχυρίστηκαν ότι 4.000 Ισραηλινοί που εργάζονταν στους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου δεν εμφανίστηκαν στη δουλειά εκείνη την ημέρα, υπονοώντας την εμπλοκή του Ισραήλ.

Ωστόσο, αυτή η φήμη βασίστηκε σε παρερμηνείες ειδήσεων. Η αλήθεια ήταν ότι Εβραίοι και Ισραηλινοί ήταν μεταξύ των θυμάτων των επιθέσεων, με περίπου το 10% έως 15% των θυμάτων να είναι Εβραίοι, σύμφωνα με το ποσοστό τους στον πληθυσμό της Νέας Υόρκης.

Οι «The Simpsons» προέβλεψαν την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμποροίου;

Η φήμη ότι οι «Σίμπσονς» προέβλεψαν την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τροφοδοτούμενη από ένα στιγμιότυπο από ένα επεισόδιο που δείχνει ένα εξώφυλλο περιοδικού με τους αριθμούς «9» και «11» δίπλα σε μια εικόνα τους Δίδυμους Πύργους. Ωστόσο, αυτή η υποτιθέμενη πρόβλεψη ήταν απλώς μια οπτική σύμπτωση, όχι μια προφητεία. Ο Al Jean, ένας από τους αρχικούς συγγραφείς της σειράς, διευκρίνισε ότι ενώ η εκπομπή κάνει συχνά εικασίες με βάση τα τρέχοντα γεγονότα, η υποτιθέμενη «αναφορά της 11ης Σεπτεμβρίου» ήταν συμπτωματική.

Ήταν ξάδελφος της βουλευτού Ιλχάν Ομάρ ένας εκ των αεροπειρατών της 11ης Σεπτεμβρίου;

Τον Μάρτιο του 2019, ένα άρθρο της "America's Last Line of Defense" υποστήριξε ψευδώς ότι ο ξάδερφος της βουλευτή των ΗΠΑ Ιλχάν ΟΜάρ ήταν ένας από τους τρομοκράτες που πραγματοποίησαν την αεροπειρατεία στην πτήση 93 στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Το άρθρο κατηγορούσε τους Δημοκρατικούς για υποκρισία επειδή δεν αναγνώρισαν όλες τις συνδέσεις της Ομάρ με την επίθεση. Ωστόσο, ο ισχυρισμός ήταν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος, καθώς κανένας από τους αεροπειρατές της πτήσης 93 δεν ονομαζόταν "Alqadib Aleimlaq" ή δεν είχε καμία σχέση με την Ομάρ. Το άρθρο διαγράφηκε γρήγορα.

Πράκτορας της CIA ομολογεί στο νεκροκρέβατο: «Ανατινάξαμε το WTC7 στις 11/9»;

Στις 13 Ιουλίου 2017, ο ιστότοπος YourNewsWire δημοσίευσε ένα θέμα που ισχυριζόταν ότι ένας ετοιμοθάνατος πράκτορας της CIA ονόματι Μάλκολμ Χάουαρντ ομολόγησε ότι ενορχήστρωσε την ελεγχόμενη κατεδάφιση του Κτιρίου 7 του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στις 11/9. Ωστόσο, η ιστορία δεν είχε αξιοπιστία και κρίσιμες λεπτομέρειες, όπως το πού έγινε αυτή η ομολογία. Το YourNewsWire έχει επίσης ιστορικό δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων.

Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών υποχώρησαν ύποπτα λίγο πριν από την 11η Σεπτεμβρίου;

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, τέσσερα αεροπλάνα υπέστησαν αεροπειρατεία. Πριν από τις επιθέσεις, σημειώθηκε ασυνήθιστη εμπορική δραστηριότητα που περιελάμβανε μετοχές της American και της United Airlines, δημιουργώντας υποψίες για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Ωστόσο, οι έρευνες της Εθνικής Επιτροπής για τις Τρομοκρατικές Επιθέσεις αποκάλυψαν ότι η εμπορική αυτή δραστηριότητα είχε «αθώα» εξήγηση και καμία σχέση με τις επικείμενες επιθέσεις.

Ένα ολιγόλεπτο βίντεο με απαντήσεις

Σε αυτή τη σύντομη αναφορά της Washington Post, οι ερευνητές θεωριών συνωμοσίας Evan Laine και Raju Parakkal αναλύουν το συσχετισμό μεταξύ του «αληθολογισμού» της 11ης Σεπτεμβρίου και του «Μεγάλου Ψέματος».

