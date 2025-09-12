Βενετία: Πορτοφολάδες καταγγέλουν πολίτες για παράνομη βιντεοσκόπηση

Οι καταγγελίες των «Cittadini non distratti» (Πολίτες που δεν αποσπάται η προσοχή τους) εναντίον πορτοφολάδων κινδυνεύουν να γίνουν «μπούμερανγκ» εις βάρος όσων καταγγέλλουν καθημερινά κλοπές στη Βενετία. Πρόσφατα, γνωστά πρόσωπα των συμμοριών της πόλης κατήγγειλαν ορισμένα μέλη της ομάδας για το ότι τους σταμάτησαν χωρίς λόγο και τους βιντεοσκόπησαν, αναφέρει η Corriere del Veneto.

Για τους «Cittadini non distratti», τα βίντεο που δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμεύουν για να προειδοποιούν τους τουρίστες και τους κατοίκους για τον κίνδυνο να πέσουν θύματα κλοπής, όμως θα μπορούσαν να μετατραπούν σε αποδείξεις παρενόχλησης υπέρ των πορτοφολάδων. «Δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, επειδή σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχουν κανονισμοί για τη σύλληψη όσων ετοιμάζονται να κλέψουν πορτοφόλια», εξηγεί ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας Marco Agostini. «Πάντα έλεγα ότι οι πολίτες δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις δυνάμεις της τάξης και αυτό είναι το αποτέλεσμα».

Εδώ και χρόνια, οι «Cittadini non distratti» καταγγέλλουν καθημερινά με κάθε μέσο τις δεκάδες κλοπές που συμβαίνουν καθημερινά στην πόλη που επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Το κάνουν πηγαίνοντας στις αστυνομικές αρχές, φωνάζοντας στους δρόμους και στις αποβάθρες «Προσοχή πορτοφολάδες» («Attenzione borseggiatori, Attenzione pickpocket») και βιντεοσκοπώντας, συχνά πιάνοντάς τους επ' αυτοφώρω, τις απόπειρες κλοπής, κυρίως σε βάρος τουριστών.

Τα βίντεο είχαν γίνει viral στο παρελθόν, με τον ήχο «Attenzione pickpocket» να χρησιμοποιείται από εκατομμύρια reels στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο TikTok και το Instagram.

«Δεν γνωρίζουμε τίποτα, αλλά αν ήταν αλήθεια, θα φτάναμε στην απόλυτη τρέλα», λέει η Μόνικα Πόλι, η "Lady Pickpocket", που πάντα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κατά του φαινομένου. «Εμείς που καταγγέλλουμε όσους κλέβουν και που πολλές φορές έχουμε αποτρέψει κλοπές, γινόμαστε οι ένοχοι. Είναι παράλογο».

Στην πραγματικότητα, η κατάσταση απαιτεί επείγουσα παρέμβαση. «Ένας εισαγγελέας — συνεχίζει ο Agostini — άφησε ελεύθερη μια γυναίκα που έκλεψε πορτοφόλι που του είχε παραδοθεί από έναν φύλακα σε μια αποβάθρα, ως μήνυμα ότι οι πολίτες δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις δυνάμεις της τάξης». Για τον δήμαρχο, ωστόσο, ήρθε η ώρα να δώσει μια απάντηση, επειδή η κατάσταση γίνεται όλο και πιο ανησυχητική. «Εδώ και χρόνια εξηγώ την πρότασή μου να εισαχθεί η φιγούρα ενός δικηγόρου που, όπως ο ειρηνοδίκης, θα μπορεί να επιβάλλει έως και 12 ημέρες φυλάκισης σε όσους διαπράττουν αυτά τα αδικήματα», δήλωσε χθες ο Luigi Brugnaro στο περιθώριο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λίντο. «Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει εθνικός νόμος και τώρα φτάνουμε στο σημείο οι πορτοφολάδες να καταγγέλλουν τους πολίτες. Πρέπει να παρέμβουμε επειγόντως».

Την τελευταία περίοδο στη Βενετία σημειώθηκαν περιστατικά κατά τα οποία οι πορτοφολάδες χρησιμοποίησαν ακόμα και σπρέι πιπεριού, και έκλεψαν αντικείμενα ακόμα και κατά τη διάρκεια λειτουργιών σε εκκλησίες. Οι «Cittadini non distratti» απάντησαν κρεμώντας στην οδό Mandola μία ψεύτικη πινακίδα με την επιγραφή «Calle Pickpocket» (Οδός Πορτοφολάδων). Ο πρόεδρος της Περιφέρειας του Βένετο, Luca Zaia, πρότεινε πρόσφατα τη χρήση ηλεκτρονικών βραχιολιών, που θα πληρώνονται από τους δημάρχους, προκειμένου να καλυφθεί το νομικό κενό, ενώ ο Andrea Ostellari, υφυπουργός Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι θα πρέπει να αφαιρούνται τα παιδιά από τους γονείς που τα στέλνουν να κλέβουν.

Η ομάδα πολιτών είναι σε επαφή με άλλες πόλεις, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα είναι διαδεδομένο και αφορά επίσης τον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι συχνά οι κλέφτες είναι ανήλικοι ή έγκυες γυναίκες. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες διαμαρτύρονται εδώ και χρόνια ζητώντας πιο αυστηρούς κανόνες, τίποτα δεν έχει αλλάξει, εκτός από το ότι οι ίδιοι θα μπορούσαν ξαφνικά να κατηγορηθούν.

