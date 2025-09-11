Μελόνι για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Μία βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στη Δημοκρατία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε μέσω X ότι «η είδηση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, νέου και δημοφιλή ρεπουμπλικανού ακτιβιστή, προκαλεί σοκ».

«Πρόκειται για μια φρικτή δολοφονία, μια βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στην δημοκρατία και για όποιον πιστεύει στην ελευθερία. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και στην αμερικανική συντηρητική κοινότητα», πρόσθεσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας.