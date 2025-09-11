Μελόνι για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Μία βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στη Δημοκρατία

Η είδηση προκαλεί «σοκ» σύμφωνα με την πρωθυπουργό της Ιταλίας

Newsbomb

Μελόνι για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Μία βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στη Δημοκρατία

H Tζόρτζια Μελόνι

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε μέσω X ότι «η είδηση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, νέου και δημοφιλή ρεπουμπλικανού ακτιβιστή, προκαλεί σοκ».

«Πρόκειται για μια φρικτή δολοφονία, μια βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στην δημοκρατία και για όποιον πιστεύει στην ελευθερία. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και στην αμερικανική συντηρητική κοινότητα», πρόσθεσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Νεκρός ένας από τους κορυφαίους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ – Σύγχυση με τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Μία βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στη Δημοκρατία

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Κατάρ: Ο Νετανιάχου θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης»

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Σύγχυση σχετικά με τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Μπάιντεν για δολοφονία Κερκ: Δεν υπάρχει χώρος για βία στις ΗΠΑ, πρέπει να σταματήσει

02:02ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Οργισμένη η πρώτη αντίδραση του Τραμπ στον Νετανιάχου για την επίθεση στο Κατάρ

01:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

01:40ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην 2,5 Ρίχτερ στην Κηφισιά – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Κερκ: Μεσίστιες μέχρι την Κυριακή οι σημαίες των ΗΠΑ με εντολή Τραμπ

01:12ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Θήβα - Αισθητός στους κατοίκους

01:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός μεταξύ Αιγίου και Ναυπάκτου

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικά Ιράν: Ένα βήμα πιο κοντά στην επανέναρξη των επιθεωρήσεων ο ΔΟΑΕ

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στάση αναμονής στη Wall Street – Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι επενδυτές για μείωση των επιτοκίων

00:06ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν για Μέση Ανατολή και Ουκρανία

23:58LIFESTYLE

Μίνως Μάτσας: Φορτισμένος συναισθηματικά στον αέρα

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ μετά τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Γιούτα

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το εντυπωσιακό video που δημοσίευσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αλλοδαπή γυναίκα καταγγέλει επίθεση από ομάδα 15 ατόμων

23:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Αθήνα - Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ μετά τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Γιούτα

01:40ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην 2,5 Ρίχτερ στην Κηφισιά – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

17:19LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Έτσι είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα - Βίντεο

21:16LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Γεωργία Σιακαβάρα

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που δέχεται τον πυροβολισμό στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα - Βίντεο

23:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Αθήνα - Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

22:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Ωνάσειο Νοσοκομείο ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

16:17LIFESTYLE

O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Σύγχυση σχετικά με τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας

08:46TRAVEL

Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου που τρομάζει τους επισκέπτες

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη: Chevron και HELLENiQ Energy υπέβαλαν προσφορά για 4 οικόπεδα

01:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός μεταξύ Αιγίου και Ναυπάκτου

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τι φέρεται να είπε στον εισαγγελέα ο ηγούμενος της Μονής Μέγα Σπηλαίου για τις εικόνες - Ξεκινά η επίσημη καταγραφή των κειμηλίων

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: H Ελλάδα και οι άλλοι τρεις των μεταλλίων – Πότε είναι οι ημιτελικοί

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά - 30 ελαφρά τραυματίες

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Οργή από τον Δήμο Αθηναίων για τον πυροβολισμό σε εργαζόμενο καθαριότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ