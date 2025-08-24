Βενετία: Απρόοπτο για τουρίστες, αναποδογύρισε η γόνδολα και έπεσαν στο νερό – Δείτε βίντεο

Ομάδα τουριστών και ο γονδολιέρης βρέθηκαν στο νερό λόγω… σέλφι.

Το πρωί της Κυριακής (24/08), στη Βενετία, μία ακόμη γόνδολα αναποδογύρισε στο εσωτερικό κανάλι της πόλης, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νερό οι ταξιδιώτες και ο οδηγός.

Αιτία του ατυχήματος φαίνεται να ήταν η ξαφνική κίνηση των επιβατών, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να τραβήξουν σέλφι ή βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα, διαταράσσοντας την ισορροπία της παραδοσιακής βάρκας.

Το περιστατικό συνέβη σε εσωτερικό κανάλι, χωρίς να δημιουργηθεί κίνδυνος για τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι για να επιστρέψουν στην ακτή, χρειάστηκε να πιαστούν από αγκυροβολημένα σκάφη ή από τις σχάρες παραθύρων κτηρίων στην άκρη του νερού.

Το βίντεο του ατυχήματος έγινε viral μέσα σε μερικές ώρες.

Παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί και τον Μάιο, στο Μεγάλο Κανάλι, κοντά στη Γέφυρα του Ριάλτο. Οι τουρίστες κατηγορήθηκαν και τότε για την ανατροπή της γόνδολας.

Το ατύχημα εκείνο κατεγράφη από τις κάμερες παρακολούθησης, με σκηνές να εκτυλίσσονται μπροστά από τους πλήθους των τουριστών στο Riva del Carbon, ένα κεντρικό σημείο της πόλης.