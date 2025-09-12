Γαλλία: Ανάπηρος χριστιανός από το Ιράκ δολοφονήθηκε στη Λυών - Ασύλληπτος ο δράστης

Ο 45χρονος έκανε τακτικά ζωντανές μεταδόσεις τα βράδια συζητώντας για θέματα θρησκείας

Γαλλία: Ανάπηρος χριστιανός από το Ιράκ δολοφονήθηκε στη Λυών - Ασύλληπτος ο δράστης
Ένας άνδρας σε αναπηρικό καροτσάκι σκοτώθηκε στη Λυών της Γαλλίας το βράδυ της Τετάρτης (10/09), αφού μαχαιρώθηκε στο λαιμό ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στα social media.

Ο 45χρονος χριστιανός άνδρας με καταγωγή από το Ιράκ έκανε τακτικά ζωντανές μεταδόσεις τα βράδια συζητώντας για θέματα θρησκείας, σύμφωνα με τους συγγενείς του, αναφέρει το γαλλικό μέσο «20 minutes».

Το θύμα είχε πάθει ανακοπή όταν έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να τον ανανήψουν, σύμφωνα με τους πυροσβέστες. Ένας περαστικός τους ειδοποίησε λίγο πριν τις 10:30 μ.μ. για την επίθεση, η οποία συνέβη κοντά σε μια πολυκατοικία στο 9ο διαμέρισμα της γαλλικής πόλης.

«Υπήρχε αίμα μέσα στο κτίριο»

Σύμφωνα με μάρτυρα, ένας άνδρας τον περίμενε και τον χτύπησε στο λαιμό ενώ ήταν στον δρόμο. Ο δράστης «στη συνέχεια έφυγε με τα πόδια», είπε.

Την Πέμπτη το πρωί, ίχνη αίματος ήταν ακόμα ορατά στον τόπο του εγκλήματος και ο επιστάτης του κτιρίου προσπαθούσε να τα καθαρίσει. «Υπήρχε αίμα μέσα στο κτίριο», «στα παράθυρα, στην πόρτα και σε όλη την είσοδο», εξήγησε. Το θύμα ήταν «ένα πολύ διακριτικό, αξιοπρεπές άτομο», πρόσθεσε ο επιστάτης, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει περισσότερα στοιχεία πέρα από το μικρό του όνομα, Φρανσίσκο.

«Ήταν ένα ευάλωτο άτομο, σε αναπηρικό καροτσάκι, που δεν μπορούσε να περπατήσει», και «ένας γείτονας χωρίς προβλήματα [...] που δεν μιλούσε σε κανέναν», πρόσθεσε μια κάτοικος του κτιρίου. Αφού άκουσε «κάτι σαν καυγά», ο σύζυγός της κατέβηκε κάτω και βοήθησε το θύμα, πρόσθεσε. «Δέχτηκε ένα χτύπημα με μαχαίρι στην καρωτίδα», είπε.

Σε μια ανάρτησή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης BlueSky, ο αναπληρωτής δήμαρχος της Λυών, υπεύθυνος για την ασφάλεια, Mohamed Chihi, καταδίκασε το «απαίσιο έγκλημα». «Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην αστυνομία, η οποία έχει κινητοποιηθεί για να λύσει αυτή την υπόθεση», έγραψε.

