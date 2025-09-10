Σοκ στη Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Τραυματίστηκε καθηγήτρια και μαθήτρια
Εκτός κινδύνου οι ζωές των θυμάτων - Συνελήφθη ο δράστης
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας άνδρας εισήλθε σήμερα σε σχολή κηπουρικής στην πόλη Αντίπ, στην νότια Γαλλία, οπλισμένος με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο άτομα, ανακοίνωσε η αστυνομία.
«Ο δράστης συνελήφθη, δεν αποτελεί πλέον απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM, ο άνδρας τραυμάτισε μια 16χρονη μαθήτρια και μια 52χρονη καθηγήτρια μέσα σε σχολή κηπουρικής της πόλης. Η δεύτερη τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Μία 16χρονη μαθήτρια υπέστη ελαφρά τραύματα.
Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει άμεσες λεπτομέρειες για τα κίνητρά του.
*Με πληροφορίες από BFM, Figaro, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στα Βασιλικά Φαρσάλων στη Λάρισα
17:05 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ