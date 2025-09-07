Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άτομα μέσα στο σπίτι τους – Αναζητούνται οι δράστες
Οι δράστες, μετά το περιστατικό αποχώρησαν από το σημείο του εγκλήματος και αναζητούνται
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκηδων και Γρηγορίου Ε' στο κέντρο των Χανιών στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε δύο άτομα, μέσα στο σπίτι τους, και τους τραυμάτισαν με μαχαίρι. Τα θύματα, είναι αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας εκτεταμένα τραύματα.
Οι δράστες, μετά το περιστατικό αποχώρησαν από το σημείο του εγκλήματος και αναζητούνται.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
